英超｜森林前主帅戴治轰键盘战士带风向　不满球员抱怨训练太辛劳

足球世界
更新时间：06:29 2026-03-07 HKT
发布时间：06:29 2026-03-07 HKT

诺定咸森林前主帅戴治（Sean Dyche）在遭解雇一个月后首度开腔，直言「完全不理解」老板马里纳基斯（Evangelos Marinakis）解雇他的决定。他将失败归咎于「键盘战士」散播谣言，更炮轰现代球员诸多借口，甚至连基本的逼抢都需要重新教导。

「无法理解被炒决定」

戴治在森林仅执教114天，最终因战绩低迷及更衣室内乱下台。他在Podcast节目中拿出数据护航，指在其执教期间，森林的场均得分若换算成全季排名，应位列英超第12位：「从分析和事实来看，我无法理解被炒的决定。」他指现今执教球会相当吃力不讨好，同时表示网上10%的极端言论经常被媒体放大报道，扭曲了球会的现实处境。

戴治仅带领森林114天便被辞退。法新社
戴治仅带领森林114天便被辞退。法新社
域陀彭利拿为森林今季第4名主帅。美联社
域陀彭利拿为森林今季第4名主帅。美联社
森林刚在联赛逼和曼城。美联社
森林刚在联赛逼和曼城。美联社

批球员借口多

对于更衣室传出球员不满其训练强度过高，戴治反击称接手时森林是英超体能表现最差的球队：「我不明白从何时开始，努力训练球员竟然成了一件坏事？」他更不点名批评一名森林球员，指对方在输球后抱怨不清楚战术要求：「你出身自顶级青训系统，现在竟然告诉我不知道如何逼抢？上周赢 3：0 时你明明就知道！足球界的借口文化已经失控。」

森林现时由前狼队主帅域陀彭利拿执教，他亦是球会在今季内的第4名主帅。现时森林在英超排名17，仅领先处于降班区的韦斯咸1分，形势属水深火热。

