欧联｜比宁咸、麦巴比料将缺阵　皇马首回合迎曼城现隐忧

皇家马德里将在欧联16强硬撼曼城，但在首回合大战前夕却传来不利消息。外媒报道，球队两大核心祖迪比宁咸（Jude Bellingham）及基利安麦巴比（Kylian Mbappe）均无法在马德里主场上演的首回合赛事中上阵。

22岁的英格兰中场比宁咸自2月初斗华列简奴受伤后一直缺阵，据悉其腿筋伤势比预期复杂，他本周已在皇马首席军医陪同下，前往伦敦寻求专家意见，预计复出需时6至8周，目标是赶及3月17日的次回合赛事，甚至更现实的目标是22日的马德里打吡。

祖迪比灵咸已养伤多时。法新社

麦巴比为今季皇马的首席射手。美联社

皇马在西甲踢多场下，落后巴塞隆拿1分。美联社

麦巴比膝伤反复 恐缺席英法友谊赛

至于法国巨星麦巴比则受左膝韧带扭伤困扰，自12月起已多次感到疼痛。他近日回到巴黎接受更多医疗意见，虽然初步排除手术可能，但皇马医疗团队担心过早复出会令伤势恶化。这对主宰皇马进攻命脉的双子星何时回归仍是未知数，不仅影响欧联战局，更可能缺席3月底的国际赛期。

英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）及法国队均将在月中公布名单，以备战世界杯前最后一个集训期，但两大王牌目前皆处于养伤状态，将同时影响英法两国备战。比宁咸今季为皇马射入6球，麦巴比则维持其高效，共取得38个入球，两人的缺阵无疑令皇马进攻火力严重受挫。