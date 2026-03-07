Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜比宁咸、麦巴比料将缺阵　皇马首回合迎曼城现隐忧

足球世界
更新时间：06:02 2026-03-07 HKT
发布时间：06:02 2026-03-07 HKT

皇家马德里将在欧联16强硬撼曼城，但在首回合大战前夕却传来不利消息。外媒报道，球队两大核心祖迪比宁咸（Jude Bellingham）及基利安麦巴比（Kylian Mbappe）均无法在马德里主场上演的首回合赛事中上阵。

22岁的英格兰中场比宁咸自2月初斗华列简奴受伤后一直缺阵，据悉其腿筋伤势比预期复杂，他本周已在皇马首席军医陪同下，前往伦敦寻求专家意见，预计复出需时6至8周，目标是赶及3月17日的次回合赛事，甚至更现实的目标是22日的马德里打吡。

祖迪比灵咸已养伤多时。法新社
祖迪比灵咸已养伤多时。法新社
麦巴比为今季皇马的首席射手。美联社
麦巴比为今季皇马的首席射手。美联社
皇马在西甲踢多场下，落后巴塞隆拿1分。美联社
皇马在西甲踢多场下，落后巴塞隆拿1分。美联社

麦巴比膝伤反复　恐缺席英法友谊赛

至于法国巨星麦巴比则受左膝韧带扭伤困扰，自12月起已多次感到疼痛。他近日回到巴黎接受更多医疗意见，虽然初步排除手术可能，但皇马医疗团队担心过早复出会令伤势恶化。这对主宰皇马进攻命脉的双子星何时回归仍是未知数，不仅影响欧联战局，更可能缺席3月底的国际赛期。

英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）及法国队均将在月中公布名单，以备战世界杯前最后一个集训期，但两大王牌目前皆处于养伤状态，将同时影响英法两国备战。比宁咸今季为皇马射入6球，麦巴比则维持其高效，共取得38个入球，两人的缺阵无疑令皇马进攻火力严重受挫。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
9小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
10小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
11小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
15小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:39
伊朗局势｜特朗普：除非伊朗无条件投降 否则不会达成任何协议｜持续更新
即时国际
1小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
影视圈
12小时前
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
01:06
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
影视圈
8小时前