英超｜曼联连续4年票价加5% 减600座位改建贵宾席引球迷愤怒

足球世界
更新时间：05:29 2026-03-07 HKT
发布时间：05:29 2026-03-07 HKT

曼联周五向季票持有者发送电邮，宣布2026-27球季票价将上调 5%，这已是球会连续第4年加价。球会表示加价是为了应对通胀及维持球队竞争力，但同时宣布将移走600个座位，以腾出空间扩建「贵宾款待区」（Hospitality），随即引发球迷组织强烈不满。

根据新方案，下季奥脱福球场的所有区域票价均会上调，成年人每场比赛平均加价2英镑，16岁以下青少年则加1英镑。此外，位于波比查尔顿爵士看台（Sir Bobby Charlton Stand）的600个普通季票座位将被迁往球场其他区域，除了为满足欧洲足协（UEFA）对教练席的改装要求外，主要目的是增加更具利润的贵宾款待座位。

奥脱福球场的容量超过74000人，为英超容量最大的球场。法新社
奥脱福球场的容量超过74000人，为英超容量最大的球场。法新社
在卡域克的带领下，曼联有力争取下季的欧联资格。美联社
在卡域克的带领下，曼联有力争取下季的欧联资格。美联社

球迷组织轰球会唯利是图：忍无可忍

曼联球迷组织「MUST」发表声明表达强烈遗憾，指球会无视了要求冻结票价的呼吁：「支持者付出的代价越来越高，而这已经球会是连续第4年加价，我们认为应适可而止。那600名被强行迁移的忠实球迷理所当然会感到愤怒，球会必须更好地对待他们。」

球会亦作出部分让步，包括未有进一步收紧季票的使用率限制（维持19场联赛须出席或转让至少16场），并宣布在下季欧洲赛（若取得资格）重新引入作客取票制度。曼联强调，加价所得将持续投资于球队建设及设施改善，以实现重返欧洲巅峰的目标。

