英超│哈利列纳分析认为热刺降班 拒回归救火：我每周有3日入马场﹗

更新时间：20:46 2026-03-06 HKT
热刺在周四英超快车不敌水晶宫后，仅比17位和18位的诺定咸森林及韦斯咸多1分，护级压力巨大。该队前领队哈利列纳受访时分析，指现时排15至18位四支卷入降班漩涡的球队中，以热刺的近况最差，认为他们是四队中最有机会降班的球队。当被问到他会否回归救火时，就指自己一周有三天会入马场，没有时间帮手。

分析对手后认为热刺会降班

英超5连败后，热刺29轮积29分排16位，比身后的森林和韦斯咸多1分，15位的列斯联就31分，同卷入降班漩涡。而榜尾狼队目前只得16分，倒数第二的般尼就19分，两队降班机会极高，余下一席预计在上述4支球队中产生。曾在2008至12年教过热刺的哈利列纳，分析护级形势，指韦斯咸目前状态好；森林总会在关键时刻抢分；列斯联今季表现一直不错，所以得出结论，「热刺已深陷其中，4支可能降班的球队里，他们看起来是最有可能降班的一队，情况已糟糕到这个地步。」

拒绝出山 要去马场睇爱驹出赛

哈利列纳续指，热刺的信心已跌入谷底：「我认为热刺的信心已经去到低点。他们主场作战时，看起来完全不在状态，他们需要信心和团队信念。球员们需要被安抚、鼓励，教练要和每个球员单独谈谈，把他们拉到同一阵线。」这名自2017年起再无执教的老牌教头，现年已79岁，被问到如果受到热刺邀请回归救火，会否答应，他立即拒绝：「我周三、周四、周五都会在马场。我有一匹赛马周三会出战第一场比赛。」他续指不相信热刺会邀请他出山。
 

