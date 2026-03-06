Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│热刺如降班无名帅肯接手 有机会请旧将罗比坚尼带领战英冠

足球世界
更新时间：19:04 2026-03-06 HKT
发布时间：19:04 2026-03-06 HKT

热刺卷入英超护级战的同时，正接触多位名帅，包括迪沙比(Roberto De Zerbi)、普捷天奴(Mauricio Pochettino)等，锁定下季的领军人选。然而消息指如果热刺最终真的降班，这些名帅不会接手球队，他们要另觅人选，并已有初步想法，就是邀请正在匈牙利执教的旧将罗比坚尼(Robbie Keane)。

正接触迪沙比、普捷天奴

早前热刺辞退汤马士法兰克后，聘请杜陀为新帅，签短约至季尾，其任务就是领军护级。这支伦敦球会将会聘请新帅在来季领军，并已锁定多位目标，大部份都是世界级名帅，包括已离开马赛的迪沙文，以及现带领美国国家队的旧帅普捷天奴。

若降班名帅势打退膛鼓

可是杜陀接手后在英超3连败，球队29轮仅得29分排16位，仅比18位的韦斯咸多1分，全面卷入降班漩涡。英国媒体《givemesport》指如果热刺真的降班，迪沙比不会接手球队，皆因他同时受到曼联、曼城等队青睐，不会转战英冠。而普捷天奴与热刺有感情，未必会拒抗降身英冠，但由于其薪金要求不会低，踢英冠的热刺势难负担其薪金。

罗比坚尼接手属务实选择

而降班后的务实选择，就是罗比坚尼。此子球员时代两度效力热刺，合共踢了8年，是球队名宿级人物，加上他目前于匈牙利球队费伦斯华路士任教，会乐意到英冠带领旧会。再者他任教费伦斯华路士期间，领军踢69场取得42胜，胜率达到61%，已证明其执教能力。

如果热刺降班，罗比坚尼是务实的选择。法新社
罗比坚尼目前于匈牙利执教。法新社
