英超｜球星消费观大不同！ 加拿曹豪掷信用卡任女友签 麦巴比揸平价Mini出行

球坛巨星的私生活，总能成为球迷茶余饭后的话题。近日，曼联旧将、现效力车路士的翼锋阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）被曝出对新女友极尽慷慨，竟送上无上限信用卡任其签帐；与此同时，另一位皇马球星基利安麦巴比（Kylian Mbappe）则被拍到在巴黎驾驶一辆仅值3.5万英镑的Mini Cooper，两位球星在金钱上的处理方式，呈现出有趣的对比。

加拿祖阔佬氹女友：信用卡任签

据西班牙媒体报导，去年夏天离开曼联转投车路士的加拿祖，在与两岁儿子安素（Enzo）的母亲艾华加西亚（Eva Garcia）分手后，近日传出与西班牙网红露芭丝（Adriana Lobaz）发展新恋情。两人上月被发现一同前往埃及旅行，共享相似的旅游照片，引发外界揣测。

西班牙传媒爆料，称加拿祖不仅与洛巴斯已在伦敦同居，更对女友极尽豪爽，给予其一张「无消费上限的信用卡，让她想买什么就买什么」。两人甚至乘坐私人飞机往返马德里和伦敦。然而，西班牙媒体指加拿祖对这段关系并不认真，因为他不想见露芭丝的家人，认为这只是一段「玩玩」的关系。

皇马前锋麦巴比年薪过千万，但只用平民车代步。美联社

皇马前锋麦巴比(左)年薪过千万，但只用平民车代步。美联社

皇马前锋麦巴比(左)年薪过千万，但只用平民车mini代步。美联社

麦巴比朴实出行：驾3.5万镑Mini

与加拿曹的慷慨相比，皇马球星麦巴比的消费习惯则显得更为低调。这位身家亿万的法国前锋，周四被拍到在巴黎驾驶一辆价值仅3.5万镑的Mini Cooper敞篷车出巡，而非他价值200万镑的豪华跑车系列。

据悉，这位27岁的球星此次返回巴黎，是为了就其膝伤寻求第二意见，该伤势可能影响他能否出战球队对阵曼城的欧联赛事。年薪高达1280万镑的麦巴比，近日才刚通过驾驶考试，便被拍到驾驶这辆小型车辆。虽然他拥有巨额财富，但在日常出行上却选择了一辆相对朴实的汽车，展现了与其身价不符的「简朴」一面。