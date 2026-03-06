英超│阿仙奴为收支平衡今夏至少卖一位主力 奥迪加特、夏维斯最高危

阿仙奴去年夏天斥资2亿6800万镑买人，他们为了在今个财政年度截止前达到收支平衡，要在今夏卖出至少一名主力成员，目标是放走一些当年买入价较低、或尚余未支付转会费面值少的球员，最大机会清走是队长马田奥迪加特(Martin Odegaard)、锋将夏维斯(Kai Havertz)、翼锋加比尔马天尼利(Gabriel Martinelli)和守将宾韦特(Ben White)等。

奥迪加特、夏维斯离队机会大

去年夏天阿仙奴共签入8名球员，共花费了2亿6800万镑，全部于6月1日新财政年度开始才完成，如今财政年度于5月31日届满，故球会为了符合英超赛会的盈利与可持续性规定（PSR），需要在夏天前放走至少一名主力，令款项入帐。为了有可观数目入帐，枪手倾向放走一些非不可或缺而当年买入价低，或帐面转会费余值不高的球员，当中以5年前用3000万镑加盟的马田奥迪加特、3年前6200万镑来投的夏维斯，最有机会被清走。

要5月31日前要卖人入帐

而2019年以700万镑入队的加比尔马天尼利、21年用了5000万镑签下的宾福特，离队机会亦不少。众人在转会市场有一定吸引力，而且当打卖出价不会低，扣除帐面转会费余值，阿仙奴可望得到可观利润。

加比尔马天尼利在锋线轮换居多。法新社

宾福特加盟至今未坐稳过正选。法新社

