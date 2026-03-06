美职｜美斯率国际迈阿密访白宫 特朗普赞可能比球王比利更强

美斯（Lionel Messi）及其所属球队国际迈阿密，近日获邀到访白宫，接受美国总统特朗普（Donald Trump）的接见，以表扬他们早前历史性地赢得美国职业足球大联盟（MLS）总冠军的成就。在会面中，特朗普对美斯赞不绝口，更笑言他可能比巴西「球王」比利（Pele）更出色。

由英格兰名宿碧咸（David Beckham）共同拥有的国际迈阿密，在去年十二月首次赢得MLS总冠军。为此，白宫特意在国际迈亚密本周六作客华盛顿联队前，邀请全队到访。在记者会上，特朗普在更新了美伊局势的最新情况后，便将焦点转向身后的美斯及一众国际迈阿密球员。

特朗普儿子是美斯粉丝

特朗普风趣地说，自己的儿子巴伦（Barron）是美斯的超级粉丝，当得知美斯会到访白宫时，显得非常兴奋。「我儿子说：『爸爸，你知道今天谁会来吗？』我说：『不知道，我有很多事要忙。』他说：『美斯！』他是你的超级粉丝，他觉得你是一个很厉害的人。」

MLS史上首位连续两届MVP

38岁的美斯去年十月与国际迈阿密续约至2028年，并成为MLS历史上首位连续两季荣膺「最有价值球员」（MVP）的球员。特朗普对美斯选择在美国发展表示感谢：「美斯赢得了他辉煌职业生涯中的第47座奖杯，是历史上最多的。你可以去世界上任何地方，任何一支球队，但你选择了迈阿密。我只想感谢你带给我们这一切。」

总统盛赞较比利更出色

特朗普最后更将美斯与巴西球王比利相提并论，他笑言：「我不应该这样说，因为我年纪大了，但我看过比利踢球。我不知道，你可能比比利更出色。比利当年也很厉害。」