Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职｜美斯率国际迈阿密访白宫 特朗普赞可能比球王比利更强

足球世界
更新时间：15:22 2026-03-06 HKT
发布时间：15:22 2026-03-06 HKT

美斯（Lionel Messi）及其所属球队国际迈阿密，近日获邀到访白宫，接受美国总统特朗普（Donald Trump）的接见，以表扬他们早前历史性地赢得美国职业足球大联盟（MLS）总冠军的成就。在会面中，特朗普对美斯赞不绝口，更笑言他可能比巴西「球王」比利（Pele）更出色。

由英格兰名宿碧咸（David Beckham）共同拥有的国际迈阿密，在去年十二月首次赢得MLS总冠军。为此，白宫特意在国际迈亚密本周六作客华盛顿联队前，邀请全队到访。在记者会上，特朗普在更新了美伊局势的最新情况后，便将焦点转向身后的美斯及一众国际迈阿密球员。

特朗普儿子是美斯粉丝

特朗普风趣地说，自己的儿子巴伦（Barron）是美斯的超级粉丝，当得知美斯会到访白宫时，显得非常兴奋。「我儿子说：『爸爸，你知道今天谁会来吗？』我说：『不知道，我有很多事要忙。』他说：『美斯！』他是你的超级粉丝，他觉得你是一个很厉害的人。」

MLS史上首位连续两届MVP

38岁的美斯去年十月与国际迈阿密续约至2028年，并成为MLS历史上首位连续两季荣膺「最有价值球员」（MVP）的球员。特朗普对美斯选择在美国发展表示感谢：「美斯赢得了他辉煌职业生涯中的第47座奖杯，是历史上最多的。你可以去世界上任何地方，任何一支球队，但你选择了迈阿密。我只想感谢你带给我们这一切。」

总统盛赞较比利更出色

特朗普最后更将美斯与巴西球王比利相提并论，他笑言：「我不应该这样说，因为我年纪大了，但我看过比利踢球。我不知道，你可能比比利更出色。比利当年也很厉害。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
22小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
17小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
6小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
01:22
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
5小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
家居装修
9小时前