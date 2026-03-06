英超｜阿仙奴门将拖延时间惹争议 女足拟试行新例严打「诈伤」

英超赛场上，球员利用受伤接受治疗为名，拖延比赛时间的策略，一直备受争议。在周三白礼顿主场0:1不敌阿仙奴的比赛中，阿仙奴门将大卫拉耶（David Raya）多次倒地接受治疗，其行为引发了白礼顿主帅靴士拿（Fabian Hurzeler）的强烈不满，亦再次将「门将诈伤」这个议题推上风口浪尖。为应对此类情况，据报英格兰女足超级联赛（WSL）下季将试行一项新措施，以遏制球队利用门将受伤暂停比赛的机会。

大卫拉耶3次倒地治疗惹争议

在周中的比赛中，阿仙奴门将大卫拉耶在场上三度倒地接受治疗，每次都导致比赛暂停。白礼顿主帅靴士拿赛后怒斥，兵工厂是故意利用这种方式来消耗时间，以保住胜果。他指出，在门将接受治疗期间，其他球员便可趁机到场边接受教练的战术指示。

新例门将治疗 一球员需离场

针对日益增长的「门将诈伤」问题，据《泰晤士报》报导，国际足球协会理事会（IFAB）在上周末的年度会议上，提出了一项新措施，并将于2026-27赛季在英格兰女足超级联赛中进行试行。根据该试行措施，若球队的门将在比赛中接受治疗，该队将必须减少一名场上球员，为时一分钟。目前，由谁来决定哪位球员离场尚未有定论，其中一个可能是由球队主帅来决定。

球队借门将受伤休息

根据现行规则，受伤球员在接受治疗后，必须离场30秒才能重新参与比赛，但此规则仅适用于场上球员，门将的受伤暂停，变相为球队提供了在比赛中途「合法」休息及部署战术的机会。新措施的试行，无疑是针对此漏洞，期望能有效遏制球队利用「门将诈伤」拖延时间的行为。