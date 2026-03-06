Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺深陷护级漩涡　若降班将损失逾2.6亿镑

足球世界
更新时间：07:09 2026-03-06 HKT
发布时间：07:09 2026-03-06 HKT

作为英超最富有的六大球会之一，热刺降班原本被视为「不可能的任务」，但今季他们的联赛成绩恶劣，今晨以1：3不敌水晶宫后联赛尚余9轮，仅领先第18位的韦斯咸1分，球队正面临自1976/77球季后首次降至次级联赛。这支去年总收入高达6.9亿镑、位列欧洲第9的豪门，正面临一场总额可能高达2.61亿英镑的财务灾难。

根据《BBC》的数据分析，热刺一旦降班至英冠，收入将全方位崩溃：

  1. 门票及款接收入：热刺目前主场平均票价高达76镑，全欧排名第六。降班后，球会难以在对阵林肯城等英冠球队时维持同样的高额票价，预计1.3亿镑的门票收入将大幅下降。
  2. 转播分成：失去英超全球转播权的分红，加上数千万镑的欧联转播收益归零（除非夺得今届欧联冠军以保住席位），转播费收入将出现断崖式下跌。
  3. 商业赞助：Nike及AIA等核心赞助合约均设有降班条款，原本每年共7000万镑的赞助费将被大幅削减。
热刺现时在英超排第16名，仅领先降班区的韦斯咸1分。美联社
若热刺最后降班，球会将损失惨重。美联社
杜陀接手热刺后，球会已连败3仗。美联社
加利夫巴利狠批：球队拒「豪赌」致祸

虽然热刺合约中普遍设有降班减薪50%的条款，有望将2.76亿镑的薪酬开支减半，但这仍不足以抵销收入的损失。足球财务专家麦佳亚（Kieran Maguire） 指出，热刺拥有多达 877名全职员工，且球场运营成本（如电费、维修）并不会因为比赛级别降低而减少。去季热刺的运营成本高达2.6亿镑，在全欧排名第3，沉重的负担令护级之路变成了「生存之战」。

前热刺球星加利夫巴利（Gareth Bale）直言，热刺今日的困局源于球会管理层不愿承担财务风险：「球会总想买年轻球员博升值，但他们已是顶级球会，拥有完美的球场和设施，却不愿花8000万到1亿镑去购买属『完成品』球星。这种在生意上的谨慎，正是导致球队目前缺乏竞争力的主因。」

