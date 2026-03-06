沙特联｜官方坚持如期开赛　外援担忧安全纷纷撤离

尽管中东地区冲突升级，沙特阿拉伯足球联赛（SPL）近日发函通知旗下球会，强调联赛赛程将不受影响，将按原定计划继续进行。然而，沙特国防部早前证实首都利雅德的美国大使馆遭遇无人机袭击，加上当地多地发出安全警报，令联赛内部气氛紧张，球员与工作人员对人身安全感到极大不安。

据《The Athletic》报导，不少匿名受访的 SPL 工作人员表示，尽管官方坚称「比赛安全」，但现实与官方说法存在严重矛盾。受访者透露，多名外籍球员对当地安全感到恐慌，已有不少球员已先行将家人撤离该区。此外，当地针对连接口岸及特定建筑发出了安全警告（包括连通沙特与巴林的法赫德国王大桥），令球队内部对于官方「保证安全」的说法极度质疑。目前各支球队训练如常，但消息人士直言：「如果球员开始拒绝出赛，情况随时有变。」

沙特联赛将如常举行。法新社

沙迪奥文尼效力的艾纳斯现时排联赛榜首。法新社

据外媒报道，现时C朗拿度正身在西班牙。美联社

纽卡素后卫舒哈：经历「令人恐惧」

与沙特联赛坚持比赛的态度形成强烈对比，中东地区内多项赛事已纷纷暂停。早前，亚洲足协已推迟亚冠杯赛事，卡塔尔亦宣布无限期暂停所有比赛，而原定 3 月 27 日在多哈举行，由西班牙对阿根廷「Finalissima」比赛，能否如期进行仍属未知之数。此外，伊拉克国家队的世杯外备战亦受影响，由于领空关闭导致教练无法离境，加上大使馆关闭到职球员都未能办理签证。

纽卡素后卫法比安舒哈（Fabian Schar）早前在杜拜进行复康训练，他在社交媒体证实已安全回到英国，并形容在当地的经历「令人恐惧」。随著冲突持续，沙特联赛于本周末纭会有艾纳斯对尼奥姆SC上演，这场联赛可能在安全的情况下进行，将成为各人焦点。