英超｜积费查涉歧视言语遭停赛6场　发声明致歉：不反映个人价值观

足球世界
更新时间：01:40 2026-03-06 HKT
发布时间：01:40 2026-03-06 HKT

曼联18岁中场新星积费查（Jack Fletcher）因在比赛中使用涉及性取向的歧视性言论，被英格兰足总（FA）重罚停赛共6场及罚款1500英镑。这名红魔名宿费查（Darren Fletcher）之子随即发表声明致歉，强调自己并非存心冒犯。

事件发生在去年10月，曼联U21斗班士利的赛事中，积费查因向对手出言不逊领到红牌。根据英足总调查报告，积费查在与对方球员发生肢体碰撞后，反问对方：「你似乎很了解我，你是同性恋者吗？（Are you a gay boy?）」此举被裁定违反FA守则E3.1，涉及性取向的「加重违规行为」。除罚款外，他还必须参加强制性的面对面教育课程。

积费查在卡域克接手后，暂时未有机会代表一队上阵。法新社
积费查今季曾代表曼联一队上阵3次。法新社
积费查被英足总重罚停赛6场。法新社
曼联球迷组织接受道歉

积费查在声明中表示：「我对于自己在情绪激动下使用的冒犯性词汇深表歉意。尽管我并非存心侮辱，但我完全明白这类言语是不可接受的。这次失言绝对不反映我的信仰或价值观。」足总委员会亦接受了其辩护，指当时对方曾先向费查的家人了解，且双方均同意积费查并非出于恐同动机。

曼联官方球迷组织「Rainbow Devils」随后发表声明欢迎道歉，并指「无论意图如何，恐同语言在足球界都没有立足之地」，希望积费查能从中学习。积费查在鲁宾艾摩廉执教期间曾3次代表一队上阵，他的双胞胎兄弟泰勒费查（Tyler Fletcher）最近亦在看守主教练卡域克麾下，获得上阵机会。

