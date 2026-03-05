Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特联│C朗已离开沙特接受治疗 网民热议：避战定养伤？

足球世界
更新时间：16:04 2026-03-05 HKT
发布时间：16:04 2026-03-05 HKT

沙特阿拉伯媒体周三报导，效力艾纳斯的葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)已离开沙特，前往马德里接受医疗建议，希望尽快摆脱大腿肌肉伤患。然而此刻中东地区局势恶化，C朗返回欧洲难免惹来揣测，有球迷指「避一避风头也好」。

C朗去马德里接受医疗建议

C朗的私人飞机日前离开沙特阿拉伯，经过7小时的航程飞抵西班牙马德里，但沙特媒体之后证实C朗拿度不在机上，仍留在沙特阿拉伯养伤，准备摆脱伤患后就重返绿茵场，其效力的艾纳斯亦发声明指他正在球会接受复康治疗，每日评估伤情是否适合出赛。

C朗拿度已离开中东地区。路透社
网民认为与中东局势有关

而沙特媒体周三报导，这名41岁锋将已离开沙特，前往马德里会见专家，咨询医疗意见希望尽快复出。然而中东局势自以色列和美国联手攻击伊朗多地后，急速恶化，C朗此时离开沙特难免惹人揣测，球迷们认为C朗就算因为局势问题离开亦情有可原，有人表示：「战争可怕，躲一躲亦合理。」
 

