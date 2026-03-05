英超│今季8次人多打人少赢唔到 曼联占2次 不难爱华顿最难睇

周三英超快车曼联在半场踢多一人下，作客遭绝杀以1:2不敌纽卡素。红魔在本季英超非首次人多打人少赢唔到，去年11月尾主场对爱华顿于13分钟有人数优势下，仍然输0:1，输得十分难睇。事实上本季英超8次出现多打少未能取胜的场面，曼联2次兼全败表现最差，阿士东维拉同样2次出事，收录1和1负。

曼联在半场踢多一人下，作客遭绝杀以1:2不敌纽卡素。路透社

曼联踢多一人不敌爱华顿、纽卡素

本季英超曾8次出现人多打人少而赢唔到的情况，其中2次在曼联身上出现。去年11月24日，红魔主场对爱华顿，客军中场伊祖沙古尔与中坚米高坚尼就防守问题发生争执，沙古尔出手掌掴后者，因暴力行为于13分钟领红牌出场，可是主队不单未能士哥，更被敌将达斯贝利贺尔入波而输0:1，遭外界嘲笑。而今场当纽卡素中场积及蓝斯领第二面黄牌出场时，比赛仍然为0:0，曼联于11打10下两度失守，输1:2。

维拉两次人多打人少赢唔到

维拉今季亦2次人多打人少赢唔到，首次是去年9月，他们作客新特兰于33分钟取得人数优势，战至下半场先开纪录，可是被追和1:1。第2次是去月初，主场对宾福特于上半场末段打多一人，可是不久后就失守，下半场围攻未能取得入球，输0:1。维拉收录1和1负，比曼联的两负好一点。

阿仙奴首循环对车路士踢多一人和波

排倒数第2的般尼，上月作客车路士踢多一人下赛和1:1。水晶宫去月初作客诺定咸森林未能把握半场11打10的优势，仅赛和1:1；包尾大幡狼队于1月初卜4访爱华顿，多踢2人都赢唔到赛和1:1；榜首阿仙奴去年11月尾作客车路士，38分钟已11打10，但在换边后先失守，之后虽然扳平，可是未能攻入第2球，赛和1:1。