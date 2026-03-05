Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│白礼顿教练怒斥阿仙奴拖延战术保胜果 矛头直指阿迪达：我唔会做呢种主帅！

更新时间：13:08 2026-03-05 HKT
发布时间：13:08 2026-03-05 HKT

白礼顿在周三英超快车主场0:1不敌阿仙奴，但无论控球率、射门次数和攻势入肉程度都比客军好，枪手靠坚固防守，加上拖延战术成功守住胜果。该队主教练靴士拿(Fabian Hurzeler)对阿仙奴的消极踢法非常不满，矛头直指其教头阿迪达，矢言不会做这种踢法的主帅。

白礼顿主教练靴士拿对阿仙奴的消极踢法非常不满，矛头直指其教头阿迪达。路透社
枪手今场用尽拖延战术

阿仙奴今场于9分钟由布卡约沙卡先开纪录后，就进入防守和拖延模式，处理界外球、角球和死球时漫不经心，整场比赛仅得7次射门，预期入球值(xG)低至0.46，传球成功率只有71%，是他们近5年来于英超比赛的新低。枪手的拖延战术在比赛末段更频繁，门将大卫拉耶3次倒地，引来白礼顿球员不满，双方因此多次争执。

靴士拿直斥阿仙奴 批评大卫拉耶

白礼顿教练靴士拿对枪手的消极踢法相当不满：「今天只有一支球队试图进行比赛，我们试图让皮球运转，并试图创造机会。面对这样的对手，唯一可做就是惩罚他们，但今场未能做到。如果我们赢2:1，我会理直气壮说出球队值得取胜。」他之后更直斥阿仙奴门将大卫拉耶：「你见过一场英超比赛，一位门将3次倒地吗？没有，那么不用在这问题说太多吧﹗这是我们无法控制的事情，英超赛会应找出相应的规则，我们只是足球教练，职责是管理比赛，帮球队取胜，这要英超赛会审视规则，有球队浪费比赛时间太多了。」

被靴士拿批评经常倒地的门将大卫拉耶。路透社
靴士拿：不会成为这种教练！

靴士拿赛前已斥责阿仙奴在处理死球前浪费太多时间，完成今场后观点直坚定：「赢波有很多方式，如果他们(阿仙奴)赢得英超冠军，无人会问他们用那种方式去赢。阿仙奴现在就用他们自己的规则，去赢下比赛，所以很难作出评价。但我所说我永远不会成为这种教练，以这样的方法去赢波。我会要求球员踢好比赛，希望他们进行，在场上永远要尝试进攻。」阿迪达之后被问到靴士拿的针对性批评，他指意外后者会这样说，同时坚持外界总是喜欢枪手球员，并非会以平常心对待外界的声音，并以正确方式去面对。

阿迪达表示以正确方式去面对靴士拿的针对性批评和外界的声音。路透社
