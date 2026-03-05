Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴重夺争冠主动权 数据显示捧杯机率92.94% 阿迪达：我们做了必须做的事﹗

足球世界
更新时间：11:10 2026-03-05 HKT
发布时间：11:10 2026-03-05 HKT

英超争冠形势经过周三英超快车后出现转变，阿仙奴作客1:0白礼顿，曼城则在主场2:2赛和诺定咸森林，打多一场的枪手将榜首优势增至7分，重新掌握争冠主动权。该队余下8轮仅一仗需离开伦敦比赛，无需舟车劳顿难怪超级电脑显示其捧杯机率高达92.94%，兵工厂主教练阿迪达亦指「做了必须要做的事」。

阿仙奴踢多一场领先7分

本轮快车前，阿仙奴比踢少一场的曼城多5分，而双方于4月中还会在后者主场交手，换句话说蓝月只要在余下各轮全胜，就可以反压枪手后上封王。然而阿仙奴今仗击败白礼顿全取3分，曼城就两度领先下被森林逼和2:2，兵工厂30轮累积67分，蓝月29轮得60分，分差拉开至7分，前者就算在双方的对赛中落败，只要其余7仗全胜，都肯定可以赢得冠军。相反曼城就算击败阿仙奴，并在另外8场悉数赢波，还要寄望兵工厂在其余各轮至少失多1分，方可夺冠，这意味阿仙奴已重夺争冠主动权。

超级电脑分析夺冠机率92.94%

再者阿仙奴在余下8轮英超中，除了于33轮作客曼城需离开伦敦外，其余7场全部留守伦敦比赛，当中5场于主场出战，另外2次作客都面对来自伦敦的韦斯咸及水晶宫，在频密赛程中免却舟车劳顿之苦。著名数据机构Opta运用超级电脑，根据各队赛程、状态和人脚等条件演算本季英超夺冠机率，结果显示枪手高达92.94%，蓝月就7.05%，第3位的曼联仅0.01%，其余17队为0%。

阿迪达：要继续做下去﹗

对于最新争冠形势，阿仙奴主教练阿迪达矢言：「我们做了我们必须做的事，我们要继续做下去。这是一场艰难的比赛，考虑到过去几周球队经历的一切，我们早已知道这场将会踢得非常艰难，幸好我们顺利挨过。球员付出的努力，真是令人难以置信。」

