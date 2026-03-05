英超│卡域克录曼联执教生涯首败 承认红魔踢得差 球员斗志无问题

曼联在周三英超快车作客1:2不敌纽卡素，联赛11场不败走势告终之余，看守主教练卡域克亦录得入主球会以来首败。这名44岁少帅赛后总结表现时坦言，球队今场踢得不好，半场10人应战的喜鹊值得袋走3分，但他同时指球员的斗志和求胜欲没有问题，只要继续努力训练，球队有能力重返胜轨。

卡域克2度执教曼联首次落败

由去年12底起，曼联于英超不败并保持了11场，在今场不敌纽卡素后正式告终。而看守主教练卡域克1月中带领球队后，原本取得6胜1和的佳绩，加上2021年尾短暂带队3场得2胜1和，在任红魔教头的不败日子亦告一段落，现时改写成8胜2和1负。

卡域克录得曼联执教生涯首败。路透社

卡域克去手接手曼联后，成绩为6胜1和1负。路透社

卡域克：比赛质量不好 斗志无问题

这名44岁少帅指自己十分失望，但同时认为球队踢得差：「我们此刻极度失望，最后时刻凡失球方式，更令人痛苦。我们对今场的表现很不满意，比赛原本在我们掌握之中，但就是踢得不好，所有人都要承担责任。说实话，纽卡素虽然只有10人应战，但他们配得上这场胜利。」卡域克续指只是比赛质量不好，球员的斗志和求胜欲无问题，有信心回胜轨，「我们必须从今场比赛吸取教训，变得更出色。我们会努力训练，找回之前赢波的状态和做法，球队有这个能力，因为我们是一支优秀的球队，只是今晚不属于我们。」

