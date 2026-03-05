Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡域克录曼联执教生涯首败 承认红魔踢得差 球员斗志无问题

足球世界
更新时间：08:21 2026-03-05 HKT
发布时间：08:21 2026-03-05 HKT

曼联在周三英超快车作客1:2不敌纽卡素，联赛11场不败走势告终之余，看守主教练卡域克亦录得入主球会以来首败。这名44岁少帅赛后总结表现时坦言，球队今场踢得不好，半场10人应战的喜鹊值得袋走3分，但他同时指球员的斗志和求胜欲没有问题，只要继续努力训练，球队有能力重返胜轨。

卡域克2度执教曼联首次落败

由去年12底起，曼联于英超不败并保持了11场，在今场不敌纽卡素后正式告终。而看守主教练卡域克1月中带领球队后，原本取得6胜1和的佳绩，加上2021年尾短暂带队3场得2胜1和，在任红魔教头的不败日子亦告一段落，现时改写成8胜2和1负。

卡域克录得曼联执教生涯首败。路透社
卡域克录得曼联执教生涯首败。路透社
卡域克录得曼联执教生涯首败。路透社
卡域克录得曼联执教生涯首败。路透社
卡域克去手接手曼联后，成绩为6胜1和1负。路透社
卡域克去手接手曼联后，成绩为6胜1和1负。路透社
卡域克去手接手曼联后，成绩为6胜1和1负。路透社
卡域克去手接手曼联后，成绩为6胜1和1负。路透社

卡域克：比赛质量不好 斗志无问题

这名44岁少帅指自己十分失望，但同时认为球队踢得差：「我们此刻极度失望，最后时刻凡失球方式，更令人痛苦。我们对今场的表现很不满意，比赛原本在我们掌握之中，但就是踢得不好，所有人都要承担责任。说实话，纽卡素虽然只有10人应战，但他们配得上这场胜利。」卡域克续指只是比赛质量不好，球员的斗志和求胜欲无问题，有信心回胜轨，「我们必须从今场比赛吸取教训，变得更出色。我们会努力训练，找回之前赢波的状态和做法，球队有这个能力，因为我们是一支优秀的球队，只是今晚不属于我们。」

相关报导：英超│曼联1:2纽卡素 半场踢多1人被绝杀 11场不败走势告终

相关报导：英超│曼联后卫哈利马古尼希腊斗殴案罪成 判缓刑15个月免受牢狱之灾

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
58分钟前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
17小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
16小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
1小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
13小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
19小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
17小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
19小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
21小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
19小时前