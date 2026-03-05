Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴又赢1:0 本季第10次小胜一球成为夺冠吉兆

更新时间：07:50 2026-03-05 HKT
发布时间：07:48 2026-03-05 HKT

周三英超快车，阿仙奴作客白礼顿在初段取得入球后，再在余下时间拚命防守坚守城池，最终赢1:0。连同今仗，枪手本季联赛已10次以一球之差小胜对手，是2003至04球季以来最多，当年共有12次。而球队于该季最终赢得英超冠军，亦是他们对上一个联赛锦标，今季重拾这个方程式成为夺冠吉兆。

今季10次小胜一球成吉兆

阿仙奴今仗凭翼锋布卡约沙卡于9分钟一记带有幸运成份的入球先开纪录，之后拚命防守，整场比赛仅7次射门，2次命中目标，比白礼顿11射3中目标少，在只得0.46的预期入球值(xG)下全取3分。而今场是枪手本季英超第5次赢1:0；以2:1取胜就有4次；赢3:2就1次，合共10次以一球之差取胜，是2003至04球季以来最多。他们于03至04球季共12次小胜一球，最终顺利取得联赛冠军，亦是球队对上一个英超锦标，如今再次取得这样的趋势，成为重夺联赛冠军的吉兆。

大卫拉卫第14次保持不失球

而门将大卫拉耶又再保持清白身，这名30岁西班牙国门今季英超踢足30场，14场没有失球，合共仅失22球，是球队高踞榜首的功臣之一。

