英超│曼城主场被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白礼顿 重建7分榜首优势

英超第29轮上演快车，两队争标分子结局回异。曼城主场两次领先下被浮沉于降班旋涡的诺定咸森林逼和2:2；阿仙奴就凭一球带幸运成分的半传半射入球，1:0小胜白礼顿。踢多一场的兵工厂以67分续居榜首，蓝月则以60分排第2，前者再次建立7分的领先优势。

曼城主场两度领先

曼城今仗有伤愈复出的主力艾宁夏兰特复出，虽然这位挪威前锋状态麻麻，但先开纪录的一球就靠他吸引森林整条防线的注意力，令新援安东尼施美安可以在无人看管的情况下接应卓基的传中球窝利抽入，让主队带著一球优势半场返回更衣室。

但客队森林易边后11分钟由右闸奥拉艾拿高波传中，伊戈捷西斯尾处二传，队长基比斯韦特门前控定并用后脚射门，杀对手门将基安卢基当拿隆马一个措手不及，皮球就在这位意大利门神脚边滚入网窝。6分钟后，曼城立即还以颜色，一次右路角球森林众守卫完全走甩洛迪卡斯简迪，这位西班牙中场轻松以头槌破网，重夺领先优势。

蓝月亮空有控球权未能转化成入球

曼城虽然手握大量控球权，全场控球比率达7成，但森林胜在把握力够好，6射4中2入球。其中一球就是艾利洛安达臣于禁区外的冷箭，一记急劲的内弯球令就算身高有1米96的高大门将当拿隆马亦鞭长莫及。曼城之后倾力反扑，但一直未能打破僵局。最接近的一次要数下半场补时阶段最后一击，一次右路攻势皮球辗转落到锋将谢利美杜古脚下，这位年轻翼锋妙传予贝拿度施华攻门不果，补射又被守卫挡出，另一后备入替的翼锋沙云奴再尝试射门，皮球已经越过森林门将索斯，但被后卫梅里路护空门大脚解围，球证亦随即鸣笛完场。最终双方以2:2握手言和，曼城痛失两分。

阿仙奴早段入球一箭定江山

另一边厢，阿仙奴作客白礼顿的比赛，开赛两分钟就出现惊险镜头。门将大卫拉耶一次后场乏力的传球被对方中场卡路士巴利巴截到，这位22岁喀麦隆国脚随即笠射，但射门欠力度被赶到的客队中坚加比尔马加希斯护空门力保不失。7分钟后，枪手主力布卡约沙卡于右路发难，到禁区边拐入中间后一次半传半射正正省中巴利巴后稍微改变方向，皮球刚好在白礼顿门将华布根双腿之间穿过入网，而阿仙奴亦凭这个入球一箭定江山全取3分。

争冠主动权重回阿仙奴手中

阿仙奴虽然于上月分别被中游分子宾福特和联赛榜敬陪末席的狼队逼和失分，令他们的榜首优势由最多一度领先9分收窄至赛前只得5分，兵工厂还多打一场，两队仍未进行第二回合对决，意味如果曼城保持不失分，并赢出两军于四月中的联赛对碰就可以反压阿仙奴上榜首。然而今仗曼城失分后，阿仙奴再一次将领先优势拉开至7分，换言之争冠的主动权重返阿仙奴手中，相信将士们都可以暂时舒一口气。

