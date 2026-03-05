英超│曼联1:2纽卡素 半场踢多1人被绝杀 11场不败走势告终

周三英超快车尾场，曼联作客纽卡素未能把握半场踢多一人的优势，于90分钟被主队锋将韦利安奥素拿绝杀，曼联输1:2。红魔连续11轮联赛不败的走势告一段落，看守主教练卡域克亦录得入主球队以来首败，幸赛仍然排积分榜第3位。

曼联沿用上场攻击组合

曼联今场起用与上场赢水晶宫时一样的进攻组合，状态大勇的班捷文施斯高踢前锋，身后有队长般奴费南迪斯支援，左右两翼分别是马菲奥斯根夏和麦比奥莫。这个组合于上半场有不少配合，但威力平平，只有根夏两次射门较有威胁，中场明奴一记远射，亦过不了纽卡素门将兰斯达尔的十指关。

上半场补时阶段2入球+1红牌

上半场补时阶段充满戏剧性，主队先有黄牌在身的中场积及蓝斯，于曼联禁区内「插水」搏12码领第二面黄牌出场，但5分钟后安东尼哥顿被B费侵犯获得极刑，哥顿亲自操刀中鹄，打少一人下先开纪录。然而喜鹊仅开心了2分钟，B费将功补过在右路开出罚球，卡斯米路前柱顶入追和1:1，双方不分高下返回更衣室。

奥素拿个人表演奠胜

下半场红魔藉踢多一人的优势，大部份时间围攻纽卡素，攻势亦更加到肉，但中坚约罗和中场曼纽尔乌加迪的头槌分别被扑出和高出，未能反超前。喜鹊10人应战阵容仍保持紧密，中后场没有暴露太多空间，到90分钟更有后备入替的韦利安奥素拿在后场边线大步推上前场，再从右路切入中路左脚射远柱破网，再度领先，最终赢2:1。

韦利安奥素拿一人从反场推上前场，再射入世界波。法新社

纽卡素半场踢少一人下赢2:1。法新社

