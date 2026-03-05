英超│曼联后卫哈利马古尼希腊斗殴案罪成 判缓刑15个月免受牢狱之灾

据英国媒体报道，英格兰国家队兼曼联后卫哈利马古尼（Harry Maguire）因2020年在希腊度假胜地米科诺斯岛（Mykonos）发生的一宗斗殴事件，被当地法院判处15个月的缓期徒刑。

该事件发生于2020年，马古尼在一次争执中被捕，过程中两名当地警员报称遇袭。这位32岁后卫当时被拘留了两天，并大喊冤枉。最初，他被裁定重复向他人施袭、企图贿赂及暴力对待公职人员等罪名成立，被判处21个月零10天的缓刑。

此外，当时与马古尼同行的兄弟和朋友亦因与该事件相关的罪行被判有罪并获缓刑，他们同样否认作出违法行为。

上诉重审因多项原因延期6年至今

马古尼随后对多项指控提出上诉。根据希腊的司法程序，提出上诉会使原来的定罪失效，案件需在更高级的法院进行全面重审，而该重审曾多次延期至今天。另因希腊司法规则无需被告亲自出庭应讯，所以马古尼并没有到庭，而是由律师代表答辩。

在最新的审判中，马古尼最终被裁定非严重伤人、拒捕及企图贿赂三项罪名成立，缓刑15个月，意味他将无需入狱服刑。英媒报导称，其法律团队将会再次对有罪判决提出上诉。

