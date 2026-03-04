足球｜港队女足顺利离开杜拜 先飞曼谷再分批返港
更新时间：17:41 2026-03-04 HKT
发布时间：17:41 2026-03-04 HKT
发布时间：17:41 2026-03-04 HKT
因出战「Pink Ladies Cup 2026」而身处杜拜的港队女足今日透过足总发声明，表示已于今早顺利登机离开当地，并会先飞往曼谷，再在抵埗后分批回港。
足总今午在社交媒体上发文，表示港队女足今早已顺利离开杜拜。声明指：「中国香港女子代表队今早已顺利登机，离开杜拜前往曼谷，抵埗后将按航班安排分批返港。」
足总亦在声明中感激各界对职球员的关心与支持。
早前已宣布退赛
足总亦指球队现时已停止一切外出活动，并留守当地酒店内以确保人身安全，也表示会与相关部门会持续与球队保持紧密沟通，实时了解当地最新情况及球队需要，并会因应事态发展，为球队作出合适安排。杜拜机场在周一起已提供有限度服务，并限度恢复航班升降。第一班由由杜拜飞往香港的航班亦将于今晚9时42分飞抵香港国际机场。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
2026-03-03 14:36 HKT
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT