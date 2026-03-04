英超│曼联今晚对纽卡素争连胜有难度 一位置主力全伤 或要被逼换人

曼联今晚英超快车作客纽卡素，力争3连胜，并将联赛不败走势增至12场，但遇上一大难题。该队看守主教练卡域克透露中坚利辛度马天尼斯赶不及复出，加上哈利马古尼亦有伤在身上阵成疑，或许要被逼起用约罗和艾登希云这对年轻中坚组合，要争连胜或保持不败，都有一定难度。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

卡域克或许要被逼起用约罗和艾登希云这对年轻中坚组合。路透社

出现中坚荒 3主力或齐缺阵

对上两轮击败爱华顿和水晶宫的曼联，自去年12月尾起于英超已经连续11轮不败，当中卡域克接手后7轮得6胜1和，今晚快车造访圣占士公园，力求将连胜走势增至3场。然而红魔在这场大战遇上中坚荒，马菲斯迪历特仍受背伤问题缠绕继续倦勤，小腿肌肉受伤已缺阵两轮的利辛度马天尼斯，亦赶不及在今场复出，卡域克确认其伤情：「他今场未能与我们一起出发，他未准备好出场，还需要一点时间康复。」

今季约路拍希云未赢过

而上轮赢水晶宫时被换走的哈利马古尼，亦有伤在身，要到赛前才确定能否出场。如果此子都未能上阵，曼联将没有3位主力中坚，要被逼起用19岁的艾登希云伙拍20岁的约罗，在中路阻挡纽卡素进袭。两人今季英超曾3次合作踢正选，曼联在这3仗只有2和1负，合共失掉7球，今仗未必抵抗得到喜鹊。