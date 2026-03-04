Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦今季9次输波平10年最差纪录 云迪积克揾到致命伤 承认不易解决

足球世界
更新时间：13:09 2026-03-04 HKT
发布时间：13:09 2026-03-04 HKT

利物浦在周二英超快车作客1:2不敌包尾大幡狼队，收录本季联赛第9场败仗，追平球队近10季单季英超最多输波场数纪录。该队中坚兼队长华基尔云迪积克(Virgil van Dijk)指球队的致命伤是比赛节奏太慢，控球率占优但决策失误，进攻欠章花，他承认知道问题所在，惟不容易解决。

利物浦今季9次输波平10年最差纪录。法新社
今季英超已输9场 遭曼城双杀

今场补时被狼队绝杀，连同之前两次不敌曼城、加上对般尼茅夫、诺定咸森林、宾福特、曼联、车路士和水晶宫亦同样吞下败仗，利物浦今季英超已9次落败，与2020至21、22至23球季一样，追平球队近10季联赛最多输波场数纪录。球队还有9轮赛事未踢，随时再添败仗创10年最差。

狼队主场2:1击败利物浦。路透社
节奏慢、决策差成致命伤

红军今场因老毛病输波，空有控球率但进攻危险地带决策差，加上未能把握入球机会。他们有66%控球率，19次射门7次命中目标，可惜只入1球，更被3次中目标攻门的狼队攻入2球。云迪积克矢言这就是他们的致命伤：「问题出在我们自己身上。我们节奏太慢，进攻缺乏章法，控球失误频频，决策也也在问题。我们的确控球率占优，但做出一些错误决定，而且未能把握住机会。」这名荷兰中坚指虽知道问题所在，但要解决并不容易。

