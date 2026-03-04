英超│狼队两连胜已累积16分 仲有无机会护级 主帅：踢出好表现再算﹗

周二英超快车，狼队主场2:1击败利物浦，连同上轮勇挫阿士东维拉，联赛两连胜累积至16分。这支包尾大幡最近越踢越好接连抢分，与护级区域收窄至11分，仍有机会逃出生天，该队主教练罗拔艾华士表示不会考虑护级问题，余下比赛每场都全力踢出好表现，之后才考虑来季的事。

狼队主场2:1击败利物浦，联赛两连胜累积至16分。法新社

连赢两支前五位球队创历史

狼队今场凭洛迪高高美斯和安达尼图各入1球，2:1击败赛前排第5位的利物浦，全取3分。而该队在上周末主场2:0勇挫三哥阿士东维拉，连续击败第3名及第5位的球队，成为英超历史上首支连续两场击败前五球队的包尾大幡。他们之前亦曾与榜首阿仙奴互交白卷，近4轮豪取2胜1和1负共得7分，在积分榜上由2月中的9分，一下子升至16分，比踢少一场的般尼仅差3分，落后17位的诺定咸森林11分，还有8轮未踢下仍有机会后上护级。

狼队主场2:1击败利物浦。路透社

4轮取7分仍有机会逃出生天

该队主教练罗拔艾华士指不会考虑护级一事，首要是踢出好表现：「无论球员们是为甚么而战，是为世界杯、为自己、为家人，还是为了下季能否留在英超，首先就是要拿出好表现，他们亦正在证明这一点。我知道最基本要拿出斗志和精神，并展示出实力，现在球队终可和一些顶级球队竞争。无论38轮后的情况如何，总之在季尾前继续战斗下去。」

罗拔艾华士表示无论38轮后的情况如何，总之在季尾前继续战斗下去。法新社