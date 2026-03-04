Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜主场近三个月首响胜鼓 爱华顿挫般尼续争欧洲赛资格

足球世界
爱华顿在周二晚的英超赛事中，凭借后卫达高斯基（James Tarkowski）及中场达斯贝利贺尔（Kiernan Dewsbury-Hall）上下半场各建一功，主场以2:0击败护级份子般尼，终结了球队近三个月在主场的「不胜魔咒」，并继续向来季的欧洲赛资格迈进。

爱华顿凭借后卫达高斯基及中场达斯贝利贺尔上下半场各建一功，主场2:0击败般尼。路透社
达高斯基时隔13个月再入波


「拖肥糖」上一次在主场希尔迪坚逊球场（Hill Dickinson Stadium）全取三分，已要追溯至去年十二月六日。今仗面对深陷降班漩涡的般尼，主队在上半场第32分钟，由中坚达高斯基接应占士加拿（James Garner）的罚球传中，头槌破网为球队打破僵局。这是这位英格兰国脚自13个月前，在葛迪逊公园球场的最后一场「默西赛德郡打?」中，攻入扳平球后，再次取得入球。

爱华顿凭借后卫达高斯基及中场达斯贝利贺尔上下半场各建一功，主场2:0击败般尼。路透社
达斯贝利贺尔锁定胜局


换边后，爱华顿继续控制战局。战至第60分钟，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）送出直线，达斯贝利贺尔心领神会，乖巧地笠过对方门将杜巴夫卡（Martin Dubravka）入网，将比分扩大至2:0，这也是他本赛季的第六个联赛入球。其后，伊祖沙古尔（Idrissa Gueye）的远射亦中楣不入，未能再添纪录。


爱华顿重燃争欧战希望


客队般尼今仗缺少了队中首席射手施安菲林明（Zian Flemming），攻力大受影响，战至79分钟才录得首次中目标射门，最终无力回天。今场败仗是般尼本赛季的第18场联赛失利，在联赛仅剩九轮的情况下，距离安全区尚有八分之遥，护级形势岌岌可危。而获胜的爱华顿，则在积分榜上追至仅落后第七位的宾福特一分，重燃争夺欧洲赛资格希望。

爱华顿重燃争夺欧洲赛资格希望。路透社
