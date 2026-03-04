英超｜利物浦作客遭狼队绝杀 争前4欧联席位受挫

利物浦在争夺下届欧联资格的路上再遭重挫，作客狼队在补时阶段被前红军收购目标安达尼图（Andre）攻入绝杀球，最终以1:2饮恨，于联赛榜落后第3、4位的曼联和阿士东维拉3分兼多打一场，争前4欧联席位形势大打折回。

居迪斯钟斯门前失机

今仗赛前，两队球迷一同悼念了八个月前因车祸丧生的前两队球员迪奥高祖达（Diogo Jota）及其兄弟，场面感人。双方半场互交白卷之下，红军于50分钟差点先开纪录，前锋艾基迪基（Hugo Ekitike）接应左路角球前柱头槌跣后，中场居迪斯钟斯（Curtis Jones）远柱门前胸口一撞皮球中楣弹出。

红后后防连番失误

利物浦进攻不成，反于78分钟因队长云迪克（Virgil van Dijk）一次判断失误，让狼队的艾洛高达尼于前场抢得皮球再妙传予队友洛迪高高美斯（Rodrigo Gomes）于禁区左边施射破网先开纪录。虽然沙拿（Mo Salah）在83分钟截得对方传球，长驱直进于禁区内快射建功为红军扳平。原本以为会和波得一分，狼队的安达尼图在补时阶段，把握了利物浦门将艾利臣（Alisson）一次解围失误，于禁区顶劲射省中红军守卫祖高美斯（Joe Gomez）改变方向入网，为狼队全取三分。

今场败仗，令利物浦于联赛榜落后曼联和阿士东维拉三分兼多打一场，争前四欧联席位形势转差。反观狼队，继此前战胜维拉及逼和榜首阿仙奴后，再次在主场击败卫冕冠军，突然间变成「强队杀手」。