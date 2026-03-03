英超│卡域克6胜1和都唔可以坐正？ 曼联因两件事持谨慎态度 不会心急做决定

曼联看守主教练卡域克上任后，7轮英超收录6胜1和的佳绩，并领军升到第3位，是球队近3年来联赛最高排名。然而红魔鉴于前热刺教头普斯迪高古虎头蛇尾的开局，加上旧帅苏斯克查当年由看守教头坐正后成绩急转直下，对卡域克持谨慎态度，不会急于让他坐正，到球季完结后再评估。

曼联看守主教练卡域克。美联社

曼联对卡域克态度谨慎

卡域克1月接手曼联后，率队于英超收录6胜1和的佳绩，期间曾击败曼城、阿仙奴和热刺3支豪门球会，并领军由第6位升至第3名，是2023年5月以来最高排名。然而《英国广播公司》透露，曼联鉴于之前两次经历，对卡域克仍然持谨慎态度，不会过份解读其成绩。

因两件事不敢心急做决定

消息人士透露，红魔见到普斯迪高古于2023年接手热刺后，头10轮英超取得8胜2和的佳绩后，成绩急转直下，去季联赛仅排17位，害怕其事件再次重演。而旧帅苏斯克查7年前获委任为红魔看守教头，前12场联赛取得10胜2和，随即坐正，但球队无以为继。曼联害怕历史再次重现，就算卡域克成绩理想，都不敢轻言让他坐正。