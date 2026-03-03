英超│车路士唔想再做「红牌FC」 想杜绝抗议领牌陋习
更新时间：16:01 2026-03-03 HKT
车路士今季共有9位球员领红牌，加上前任教头马列斯卡亦曾被逐出场，合共领取10面红牌，被外界嘲笑为「红牌FC」。英国《电讯报》指蓝狮高层不想再做「红牌FC」，将严厉打击球员无谓领红牌和黄牌的行为，以免差劲的纪律毁掉整个赛季。
将帅共10人「见红」
刚轮英超车路士作客1:2不敌阿仙奴，锋将柏度尼图末段4分钟内连取两面黄牌，被逐出场。这面是蓝狮在今季英超第7面红牌，在尚余10轮下追平单季联赛同一球队最多红牌纪录。而锋将祖奥柏度和利安戴纳分别于欧联及联赛杯亦曾取得红牌，全季共9人「见红」，再加上前任教头马列斯卡季初都成为「红牌阿姑」，将帅球纪录地取得10面红牌。黄牌方面，蓝狮今季28轮英超共有65面，各赛事合共97面，数字同样高企。
高层严厉打击球员无谓取牌
英国《电讯报》报导，车路士高层严厉打击球员无谓取得黄牌和红牌的行为，以免纪律问题影响赛季成绩，特别是季尾的欧联赛事，在高水平较量中如果受黄牌影响或踢少一人，很容易输波。球会在不敌枪手后，已向全队表明，与球证争辩和激烈抗议行为而领黄牌，是不可接受的行为，要求战将立即作出改善。
罗仙尼亚承认要改善
该队主教练罗仙尼亚亦表示：「我们有很多人因为抗议而领黄牌，当然还有一些不必要的犯规而取牌。如果我们要进步，想达到球队想要的高度，必须有意识地采取措透，确保这情况不再发生。」
