Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│班捷文施斯高今季目标为曼联入10至15球 只差一球就达标

足球世界
更新时间：15:06 2026-03-03 HKT
发布时间：15:06 2026-03-03 HKT

曼联前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)连续3轮英超有士哥，联赛已累积8球，加上足总杯的1球，合共有9个入球。英国《太阳报》透露，施斯高的团队在他加盟曼联前，向红魔表示首季目标是入10至15球，现时只差一球就可以达标，力争在明晚(4日)英超快车作客纽卡素时完成任务。(Now611、621台周四凌晨4:15直播)

曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社
曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社
曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社
曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社

团队预计今季入10至15球

去季曼联中锋约舒亚舒克斯各赛只入7球，另一射手海伦亦仅得10球，当中英超只有4球，球会高层决定在今季引入新前锋，解决攻力疲弱的问题。在锁定班捷文施斯高为目标后，红魔一直与其团体讨论发展前景，考虑球到球队之前两季入球数字低，施斯高的团队就向曼联方面表明，首季入25球或以上是不切实际的目标，10至15球才是现实的想法，红魔认同并签下他。

施斯高的团队在他加盟曼联前，向红魔表示首季目标是入10至15球。美联社
施斯高的团队在他加盟曼联前，向红魔表示首季目标是入10至15球。美联社

力争对纽卡素取得入球达标

这名斯洛文尼中锋加盟曼联后较慢热，加上受到膝伤影响，头20轮英超上阵16场只入2球。当前任教头鲁宾艾摩廉下台后，他立即迎来爆发，近8轮联赛7次出场共入6球，包括目前连续3轮各入1球，加入足球杯的1球，已累积9球，只差一球就达标。球队明晚英超快车作客纽卡素，后者伤兵满营有逾10位球员倦勤，施斯高力争尽早达标，符合球队对他的期望。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
23小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
3小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
7小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
17小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
3小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
饮食
21小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
4小时前