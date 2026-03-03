英超│班捷文施斯高今季目标为曼联入10至15球 只差一球就达标

曼联前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)连续3轮英超有士哥，联赛已累积8球，加上足总杯的1球，合共有9个入球。英国《太阳报》透露，施斯高的团队在他加盟曼联前，向红魔表示首季目标是入10至15球，现时只差一球就可以达标，力争在明晚(4日)英超快车作客纽卡素时完成任务。(Now611、621台周四凌晨4:15直播)

曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社

曼联前锋班捷文施斯高连续3轮英超有士哥累积合共有9个入球。美联社

团队预计今季入10至15球

去季曼联中锋约舒亚舒克斯各赛只入7球，另一射手海伦亦仅得10球，当中英超只有4球，球会高层决定在今季引入新前锋，解决攻力疲弱的问题。在锁定班捷文施斯高为目标后，红魔一直与其团体讨论发展前景，考虑球到球队之前两季入球数字低，施斯高的团队就向曼联方面表明，首季入25球或以上是不切实际的目标，10至15球才是现实的想法，红魔认同并签下他。

施斯高的团队在他加盟曼联前，向红魔表示首季目标是入10至15球。美联社

力争对纽卡素取得入球达标

这名斯洛文尼中锋加盟曼联后较慢热，加上受到膝伤影响，头20轮英超上阵16场只入2球。当前任教头鲁宾艾摩廉下台后，他立即迎来爆发，近8轮联赛7次出场共入6球，包括目前连续3轮各入1球，加入足球杯的1球，已累积9球，只差一球就达标。球队明晚英超快车作客纽卡素，后者伤兵满营有逾10位球员倦勤，施斯高力争尽早达标，符合球队对他的期望。