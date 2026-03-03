西甲│基达菲后卫「复仇」去皇马后备席庆祝赢波 首循环领红被云尼斯奥斯奚落│有片

基达菲周一西甲作客1:0击败皇家马德里后，双方在赛后发生冲突，没有出场的客军守将阿伦尼安(Allan Nyom)走向皇马后备席，面对其翼锋云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)庆祝，引来后者和队友不满。尼安此举大有「复仇」意味，皆因他在今季联赛首循环对银河舰队时，后备上阵38秒极速领红，当时被后白奚落。

En la ida expulsaron a Nyom y Vinicius se burló del camerunés y de Bordalás. El karma es maravilloso. pic.twitter.com/eXO1t90hz1 — -1899- (@_Futbolero_) March 2, 2026

阿伦尼安向云尼斯奥斯赠庆

在球证蒙尼斯吹起完场哨声后，今场坐足90分钟板凳的基达菲中坚阿伦尼安走向皇马后备席，向当时路过的云尼斯奥斯庆祝，将「胜仗」献给他，立即惹来后者不满，引来双方人员对峙，场面一度失控，基达菲教练保拉达斯第一时间安抚云尼斯奥斯，表示会亲自处理事件，皇马其他没有进入大军名单的球员包括艾达米列达奥、鲁尔阿辛斯奥和丹尼施巴路斯亦赶到球员通道，平息事件。

首循环38秒领红曾被奚落

阿伦尼安此举，有「复仇」意味。这名37岁老将在首循环主场对皇马时，被教练保拉达斯于76分钟换入场，替代有黄牌在身的基高费文尼亚，但他仅上阵38秒就与云尼斯奥斯冲突领红牌，后者除了奚落他，还走到保拉达斯面前嘲笑其「换人不错」，尼安对此一直非常不满，逐在今场赛后出气。