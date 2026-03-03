Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│基达菲后卫「复仇」去皇马后备席庆祝赢波 首循环领红被云尼斯奥斯奚落│有片

足球世界
更新时间：12:25 2026-03-03 HKT
发布时间：12:25 2026-03-03 HKT

基达菲周一西甲作客1:0击败皇家马德里后，双方在赛后发生冲突，没有出场的客军守将阿伦尼安(Allan Nyom)走向皇马后备席，面对其翼锋云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)庆祝，引来后者和队友不满。尼安此举大有「复仇」意味，皆因他在今季联赛首循环对银河舰队时，后备上阵38秒极速领红，当时被后白奚落。

 

阿伦尼安向云尼斯奥斯赠庆

在球证蒙尼斯吹起完场哨声后，今场坐足90分钟板凳的基达菲中坚阿伦尼安走向皇马后备席，向当时路过的云尼斯奥斯庆祝，将「胜仗」献给他，立即惹来后者不满，引来双方人员对峙，场面一度失控，基达菲教练保拉达斯第一时间安抚云尼斯奥斯，表示会亲自处理事件，皇马其他没有进入大军名单的球员包括艾达米列达奥、鲁尔阿辛斯奥和丹尼施巴路斯亦赶到球员通道，平息事件。

首循环38秒领红曾被奚落

阿伦尼安此举，有「复仇」意味。这名37岁老将在首循环主场对皇马时，被教练保拉达斯于76分钟换入场，替代有黄牌在身的基高费文尼亚，但他仅上阵38秒就与云尼斯奥斯冲突领红牌，后者除了奚落他，还走到保拉达斯面前嘲笑其「换人不错」，尼安对此一直非常不满，逐在今场赛后出气。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
21小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
19小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
3小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
15小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
6小时前