西甲│艾比路亚领皇马8胜4负 成球队本世纪第2差教头 承诺会追返巴塞

皇家马德里在周一西甲主场0:1不敌基达菲，是教练艾比路亚(Alvaro Arbeloa)接手后各赛事第4场败仗。这名43岁少帅带领皇马只有8胜4负，是银河舰队本世纪头12场比赛中成绩第2差的教头，仅好过只在任14场的路柏泰基，但他矢言会带队在余下12轮联赛全胜，追回与榜首巴塞隆拿的4分差距。

艾比路亚(Alvaro Arbeloa)接手后领皇马只有8胜4负。美联社

艾比路亚于1月中接替被炒的阿比阿朗素，成为皇马教练，可是首仗即在西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特。这名球员时代踢过利物浦和皇马的少帅，接手至今带队于各赛事出赛12次，只有8胜4和的成绩，是银河舰队本世纪头12仗带领成绩第2差的教头，只比5胜2和5负的路柏泰基好，后者最终仅教了14场就落台，是球队历史上在任时间最短的教头。而前任沙比阿朗素带队34场，取得24胜4和6负，场均2.24分，比场均仅得2分的艾比路亚好。

会带队在余下12轮西甲全胜

虽然成绩未如理想，但艾比路亚坚称会率队追回与榜首巴塞的4分差距：「剩下12轮联赛，我们没有其他目标，全力争取这36分。我们队里没有人会放弃，这是皇马，会战斗到最后一场，我相信我们可以追回这4分差距。」而艾比路亚续指领军在比赛中进步，是他的责任，所以会为这场失利负责。

皇家马德里西甲主场0:1不敌基达菲。法新社

