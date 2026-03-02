Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜传卫冕冠军大埔季后散班 坚Sir回应：「唔会」

足球世界
更新时间：15:56 2026-03-02 HKT
发布时间：15:56 2026-03-02 HKT

港超联卫冕冠军大埔近日卷入「散班」疑云，盛传班主有意季后退出。针对球队前途未卜的传闻，大埔主帅李志坚（坚Sir）今日接受星岛记者查询时回应：「唔会。」

据本地媒体报道，大埔班主正考虑在赛季结束后不再赞助球队，甚至退出港超联舞台，令这支去届冠军面临解散危机。谈及「散班」传言，「坚sir」在今日接受本报记者查询时回应：「唔会。」另据本地传媒报导指出，阵中多名主力球员合约将于今夏届满，惟至今仍未有一人获得会方开出续约条件，令散班之说甚嚣尘上。

大埔今季战绩未如理想，上一场联赛更爆冷以1:2不敌冠忠南区，卫冕机会渺茫。

