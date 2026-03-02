欧联｜国际足协主席恩芬天奴严打种族歧视 建议掩嘴闹交直接逐离场

皇家马德里球星云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）疑遭种族歧视的风波持续发酵，国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）就此提出强硬建议，要求足球规则制定者考虑引入新例：球员在发生口角冲突时，若用手或球衣掩盖嘴巴，应被「推定有罪」（presumption of guilt），若言论涉及种族歧视，更应被直接驱逐离场。

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。法新社

严厉规则起威慑作用

恩芬天奴向《天空新闻》表示，掩盖嘴巴的行为本身，就应被视为有罪的推定，他解释：「如果你没有东西要隐藏，你就不会在你说话时掩盖你的嘴巴，就这么简单。」他强调，此举旨在产生「威慑作用」，并成为打击种族主义的严肃一步。他补充说：「如果一名球员遮住嘴巴说了些什么，而这产生了种族主义的后果，那么他显然必须被罚下。」他认为，不能再以「这是社会问题」为借口而无所作为。

同时建议设立道歉机制

不过，恩芬天奴亦补充，除了惩罚，亦应思考如何改变球场文化。他建议，可以考虑设立一个机制，允许球员为自己在一时愤怒下说出的不当言论道歉，从而获得不同的处罚。他说：「你可能会在愤怒的时刻做出你不想做的事情，道歉，然后处罚就必须有所不同，这或许能让我们再向前迈进一步。」

国际足协理事会展开咨询

恩芬天奴的强硬立场，源于上月云尼斯奥斯声称被宾菲加球员比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）种族歧视，而对方在冲突中正正用球衣掩盖了嘴巴，令调查陷入困难。据悉，负责制定足球规则的国际足球协会理事会（IFAB）已在上周六宣布，将会就针对歧视行为及球员掩盖嘴巴的措施，展开咨询。



