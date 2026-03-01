英超│曼联今晚赢水晶宫即上第3位 对上一次跻身头3系几时？

曼联今晚英超将会主场斗水晶宫，如果赢波就会压过阿士东维拉，升上积分榜第3位。这个位置对红魔相当陌生，原来球队由2023年5月起，都未试过排第3，今场在状态大勇的后备杀手班捷文施斯高带领下，力闯近年新高位。(Now621台今晚10:00直播)

曼联赢波即升上第3位

曼联赛前以48分排第4位，落后踢多一场的阿士东维拉3分，由于其得失球差为正11球，后者就是正8球，他们赢波就肯定可以藉较佳得失球差压过同分的维拉，升上积分榜第3位。红魔于23至24、24至25球季，以及今季开季至今，都未试过于完成一轮比赛后排第3，对上一次位列第3已是2023年5月28日，当时是22至23球季煞科日，主场2:1击败富咸以第3名完成球季，取得欧联门卷。

曼联首循环作客2:1击败水晶宫。法新社

曼联今场如果赢波，就可以升上积分榜第3位。法新社

后备杀手施斯高成关键

目前于联赛已10轮不败的曼联，要取得近年新高位，班捷文施斯高的表现举足轻重。此子近7轮英超6次上阵，合共攻入5球，近5场后备出场有3次成功破门，成为后备杀手。

施斯高近7场英超6次上阵入5球。法新社

施斯高最近变身后备杀手。法新社

