英超│曼城挫列斯联取4连胜 重启争冠抢分方程式 洛迪回勇控制中场
更新时间：13:15 2026-03-01 HKT
曼城在周六英超作客1:0击败列斯联，将联赛连胜走势增至4场，继续力追榜首阿仙奴。该队防守中场洛迪卡斯简迪(Rodrigo Hernandez Cascante)今仗牢牢控制中场，取得自膝伤复出以来最多传球次数的一仗，有着之前两、三季全盛时期的影子。事实上蓝月当年正是在他带领下后来居上夺得英超冠军，如今重启这个争抢分方程式。
近13场英超最高控球率胜仗
今场曼城作客列斯联在上半场受压，幸好他们力保不失，并靠新援安东尼施美安门前撞射破网先开纪录。球队换边后在防守中场洛迪卡斯简迪和擅长控制节奏的贝拿度施华带领下，成功掌控战局保持1:0的优势至完场，将联赛连胜走势增至4场，赛后追至仅差榜首阿仙奴2分。蓝月今场的控球率达到67%，是球队近13场联赛胜仗中控球率最高的一场。
洛迪录得124次传送
洛迪今场共有124次传送，包括10次长传，是他克服膝伤在去年夏天全面复出以来，最多传球的一仗。同时他还有6次解围、1次拦截，状态全面冒升，有著2、3季之前全盛时期的影子。事实上蓝月于2022至23，以及23至24球季能够于季尾连胜后上夺冠，这名金球奖中场居功至伟，展示「世一」防中风范率队在控制中场的情况下赢下比赛。
重启22至23、23至23球季抢分方程式
如今曼城在他回勇重启这个抢分方程式，领队哥迪奥拿矢言：「洛迪和贝拿度施华的表现非常出色，我们利用这个组合，将球在左右两侧转移，对抗对手人盯人防守和压逼。洛迪面对夹击下表现出色，我们很久已没有见到他这样的表现了，他现在一步一步地恢复最佳水准。」哥帅续指球队过去10年最擅长的踢法，就是通过成千上万的传送，令球迷平静下来，让对手跟着己队的传球跑动，如今终再次做到。
