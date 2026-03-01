英超│艾基迪基1入球2助攻 已成利物浦攻击新核 前英格兰中场：有力做「世一」前锋

利物浦周六英超主场5:2大胜韦斯咸，前锋艾基迪基(Hugo Ekitike)光芒四射，先开纪录之余，还交出2次助攻，今季联赛已累积11球4助攻。这名23岁法国锋将已取代持续低迷的穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，成为红军新攻击核心，一代英格兰中场夏格维斯大赞他技术全面，有力成为「世一」前锋。

艾基迪基英超累积11球

艾基迪基今场对韦斯咸先开纪录后，又妙传予阿历斯麦亚里士打和加普破网，以1入球2助攻带领利物浦5:2大胜韦斯咸。连同今仗，此子本季英超25次上阵收录11球4助攻，各赛事37场共有16球，是红军于联赛和所有比赛的首席射手，并取代今季持续低迷的沙拿，成球队的新攻势核心。

夏格维斯：有力做「世一」前锋

曾效力曼联和拜仁慕尼黑的夏格维斯矢言，艾基迪基有力做「世一」前锋：「他太出色了，完全有能力成为世界最佳前锋之一。我知道英超有艾宁夏兰特，但艾基迪基的技术风格更全面，而且他拥有所有顶级球员均具备的自信和信念。他做甚么都显得游刃有余，身材、技术、意识兼备。」

