Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦大胜沙拿表现继续差 前红军翼锋：佢已经过气了﹗

足球世界
更新时间：11:12 2026-03-01 HKT
发布时间：11:12 2026-03-01 HKT

利物浦在周日英超主场5:2大胜韦斯咸，但前锋穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)表现继续低迷，没有入球和助攻之余，亦无过人及中目标攻门。前红军翼锋马克肯尼迪(Mark Kennedy)指沙拿已是过气球星，经常失去控球权令球队陷入险境。

沙拿连续10场英超无入球

5次攻破韦斯咸大门，但穆罕默德沙拿一球都没有参与，踢足90分钟只有46次触球，27次传送但没有威胁传球，3次起脚均未能命中目标，同时亦没有过人，是球队前场攻击球员中表现最差一人。这名33岁埃及锋将状态低迷，近10次英超披甲罚粒无收，仅有4次助攻，全季联赛20次出场只有4入球6助攻，与上季38轮英超收录29球18助攻的效率相差极远。

频繁失控球权成过气球星

曾踢过红军和曼城的马克肯尼迪直指沙拿已是过气球星：「我认为沙拿保护皮球的能力非常差，频繁失去控球权。我不想引发争议，事实上我是利物浦球迷，亦是沙拿的死患，他曾经很了不起，但已在已经是一名过气球员了。」肯尼迪续指上季沙拿的数据的确是现象级，但他今季下幅下滑，还要保持以前的踢法，相信很多球迷都不喜欢他的踢法。

相关报导：英超｜利物浦5：2韦斯咸 3次角球入波史洛特感欣慰

相关报导：体坛早报｜曼城、利物浦齐胜 卡尼入两球助拜仁挫多蒙特 耶马首次戴帽

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:15
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 央视：开会时遇袭︱不断更新
即时国际
1小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸 女儿难识朋友爆移民幸酸 当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民幸酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
3小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
即时中国
11小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
2026-02-28 10:30 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
18小时前