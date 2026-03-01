英超│利物浦大胜沙拿表现继续差 前红军翼锋：佢已经过气了﹗

利物浦在周日英超主场5:2大胜韦斯咸，但前锋穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)表现继续低迷，没有入球和助攻之余，亦无过人及中目标攻门。前红军翼锋马克肯尼迪(Mark Kennedy)指沙拿已是过气球星，经常失去控球权令球队陷入险境。

沙拿连续10场英超无入球

5次攻破韦斯咸大门，但穆罕默德沙拿一球都没有参与，踢足90分钟只有46次触球，27次传送但没有威胁传球，3次起脚均未能命中目标，同时亦没有过人，是球队前场攻击球员中表现最差一人。这名33岁埃及锋将状态低迷，近10次英超披甲罚粒无收，仅有4次助攻，全季联赛20次出场只有4入球6助攻，与上季38轮英超收录29球18助攻的效率相差极远。

频繁失控球权成过气球星

曾踢过红军和曼城的马克肯尼迪直指沙拿已是过气球星：「我认为沙拿保护皮球的能力非常差，频繁失去控球权。我不想引发争议，事实上我是利物浦球迷，亦是沙拿的死患，他曾经很了不起，但已在已经是一名过气球员了。」肯尼迪续指上季沙拿的数据的确是现象级，但他今季下幅下滑，还要保持以前的踢法，相信很多球迷都不喜欢他的踢法。

