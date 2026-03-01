体坛早报｜曼城、利物浦齐胜 卡尼入两球助拜仁挫多蒙特 耶马首次戴帽
曼城在英超以1：0险胜列斯联后续排次席，落后榜首的阿仙奴2分。利物浦则以5：2大胜韦斯咸，红军3次凭角球攻势入波，领队史洛特表示感到欣慰。至于护级的般尼主场迎战宾福特，落后3球下热血扳平，但最终被宾福特绝杀；主队今场有两个入球被VAR吹走。
德甲榜首大战，拜仁有哈利卡尼梅开二度下，以3：2反胜多蒙特。西甲方面，耶马职业生涯首次连中三元，带领巴塞以4：1击败维拉利尔。
英超｜曼城险胜续2分落后阿仙奴 哥帅为争标减压：欧联资格是主要目标
耶马成西甲本世纪最年轻首次戴帽球员 巴塞隆拿4：1挫维拉利尔稳坐榜首
