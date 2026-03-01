英超｜般尼连追3球后遭宾福特绝杀 VAR两次吹走入球
发布时间：07:30 2026-03-01 HKT
英超护级形势告急的般尼，昨晚与宾福特上演激战。般尼在落后0：3的劣势下顽强追平，惟末段两度被VAR推翻入球，最终被宾福特中场丹斯加特于93分钟「绝杀」，以 3：4 饮恨。
宾福特34分钟内轰3球
客队宾福特今仗开赛表现强劲，凭丹斯加特、伊戈泰亚高及奇云舒哈迪于34分钟内连入3球，遥遥领先 3：0。陷入绝境的般尼在半场补时阶段展开反击，查顿安东尼半传半射，逼使对方后卫米高卡约迪摆乌龙，追成1：3完半场。换边后仅两分钟，查顿安东尼的射门再次省中米高卡约迪改变方向入网，般尼追至2：3。60分钟，般尼凭施安菲林明的头槌，热血扳平 3：3，令主场球迷由喝倒采转为全情激昂。
般尼随后本有机会反超前，施安菲林明于78分钟门前混战建功，惟经VAR翻看后判越位在先，入球无效。逃过一劫的宾福特在93分钟由域高亨利助攻丹斯加特破门，领先4：3。去到98分钟，般尼由艾殊利班尼斯射入追平一球，再次令主场陷入疯狂，但VAR经过长时间审核后，判班尼斯在建功之前手球在先，入球再度被判无效，令般尼连追3球功亏一篑，以3：4落败。
般尼赛后以4胜7和17负得19分续排第19位，落后安全区、第17位的诺定咸森林8分兼踢多场。宾福特则以13胜4和11负得43分排第7位。
