耶马成西甲本世纪最年轻首次戴帽球员 巴塞隆拿4：1挫维拉利尔稳坐榜首

西甲前列大战，榜首的巴塞隆拿主场迎战第4位的维拉利尔。主队凭拉明耶马造出职业生涯首次「帽子戏法」，以4：1大胜对手。赛后巴塞在榜首领先少踢1场的皇家马德里4分，确保今轮后继续领跑。

以18岁230天之龄破纪录

现年18岁230天的耶马，今仗表现光芒四射。28分钟，他先接应费明卢比斯的直线单刀破门。37分钟，再次是来费明卢比斯的传送，耶马再精彩地于右路突破，变速推入中路连过两关起脚破网，助巴塞半场以2：0领先回更衣室。换边后维拉利尔一度反扑，49分钟凭柏比古尔在角球混战中，近门建功追成1：2。随后客队更有扳平机会，巴塞门将祖安加西亚出迎失误，但前锋艾约斯佩雷斯面对空门射斜。

利云度夫斯基埋斋。法新社

耶马职业生涯首次「戴帽」。法新社

耶马连中三元。法新社

战至末段，后备入替的柏迪助巴塞重夺掌控权，送出一记通透直线助耶马完成「帽子戏法」，巴塞领先3：1。这亦是耶马本季第13个西甲入球，其职业生涯至今为球会及国家队已累积贡献101个入球与助攻。根据Opta数据，耶马更以18岁230天之龄，成为本世纪西甲最年轻完成首次「帽子戏法」的球员。

巴塞于91分钟再次攻破维拉利尔大门，利云度夫斯基接应祖利斯古迪的单刀横传，轻松射入他今季第11个联赛入球，为巴塞锁定4：1胜局。巴塞赛后以21胜1和4负得64分续排榜首，领先少踢一场的皇马4分；皇马今轮将会主场迎战基达菲。