德甲｜卡尼梅开二度入今季第45球 拜仁反胜多蒙特领先11分

足球世界
更新时间：06:24 2026-03-01 HKT
发布时间：06:24 2026-03-01 HKT

德甲榜首大战，拜仁慕尼黑今晨作客多蒙特半场先落后。但客军凭哈利卡尼下半场梅开二度，加上甘美治于87分钟奠胜，以3：2反胜多蒙特。拜仁赛后在榜首领先优势扩大至11分，并成为今季首支在联赛作客击败多蒙特的球队。

多蒙特先开纪录

多蒙特于26分钟打开纪录，丹尼尔施云臣开出左路罚球，接应的尼高舒洛达碧克头槌顶成1：0。拜仁今仗起用哈利卡尼、米高奥利斯及路易斯迪亚斯组成三叉戟，上半场虽控球占优，却未能威胁多蒙特门将基哥高保。多蒙特半场领先1：0。

拜仁今场先落后。法新社
拜仁今场先落后。法新社
甘美治为拜仁奠定胜局。法新社
甘美治为拜仁奠定胜局。法新社
卡尼今场梅开二度。法新社
卡尼今场梅开二度。法新社

卡尼轰破德甲单季12码纪录

换边后拜仁展开反扑。54分钟，卡尼先在禁区内接应基拿比的传送，第一时间扫把脚射入网追平。70分钟，拜仁获得 12 码，由卡尼主射中鹄，个人梅开二度。这亦是他今季第10个德甲12码入球，刷新联赛单季纪录；卡尼今季各项赛事已累积 45个入球。

甘美治87分钟奠胜

由领先变落后的多蒙特，一度于83分钟由史云逊窝利抽射入网追成2：2。但拜仁最终凭甘美治在87分钟窝利抽射建功，为拜仁锁定3：2的胜局。拜仁赛后以20胜3和1负得63分排在榜首，以11分遥遥领先次席的多蒙特；多蒙特目前战绩为15胜7和2负得52分。

