英超｜曼城险胜续2分落后阿仙奴 哥帅为争标减压：欧联资格是主要目标

曼城继续对阿仙奴步步进逼。「蓝月」今晨于英超作客列斯联，凭安东尼施美安一箭定江山，以1：0小胜对手，赛后续以2分落后榜首的阿仙奴。

列斯联3次黄金机会

列斯联上半场有数次黄金机会，3分钟，卡维特利云接应右路传中，无人看管下单刀面对曼城门将当拿隆马，但他第一时间铲射斜出。17分钟，再次是卡维特利云的机会，他接应后场传送，力敌对方守将下转身起脚，但再次斜出。主队在39分钟再次有单刀黄金机会，但班顿艾朗臣起脚被出迎的当拿隆马封走。

哥迪奥拿为争标减压。法新社

施美安一箭定江山。法新社

卡维特利云上半场有两次机会，但未能把握。法新社

施美安一箭定江山

曼城到40分钟才有第一次近磅埋门，奥莱利接应右路传中无人看管下近门头槌攻门，被列斯联门将卡尔达路化解。先开纪录的仍是蓝月，上半场补时两分钟，施美安接应右路传中铲射入网，为客军取得1：0领先回更衣室。

法基激烈投诉被逐

下半场72分钟曼城一次左路角球，马克古希的近门头槌，被达路飞尽扑走。88分钟到列斯联的角球机会，但查卡比祖尔的头槌仅仅斜出，无缘扳平。最终列斯联以0：1落败，领队法基更在球证鸣笛后，冲入球场激烈投诉被罚红牌。险胜的曼城赛后以18胜5和5负得59分续排次席，落后榜首的阿仙奴2分。列斯联则以7胜10和11负得31分暂列第15位。

夏兰特因伤缺阵 哥帅：未知归期

今场曼城缺少尖刀夏兰特，这名挪威前锋因伤没有随队出征。领队哥迪奥拿赛后被问及爱将伤势，他表示希望对方能尽快复出，但目前未知确实归期。哥帅对于争标为球队减压：「一场一场踢，我们实在要应付太多赛事。取得欧联资格是球队最主要的目标，因为我们过去10年都有出席。」