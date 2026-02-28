港超联｜东方惨食诈胡 东方1:1赛和理文
更新时间：21:00 2026-02-28 HKT
发布时间：21:00 2026-02-28 HKT
发布时间：21:00 2026-02-28 HKT
「中银人寿香港超级联赛」今日（28日）晚于旺角大球场爆发「蓝黄大战」，由东方硬撼理文。这场雨战充满戏剧性，东方虽有洛迪古斯闪电开纪录，但理文凭幸运球扳平，加上东方前锋大久保优尾段入球被判越位「食诈胡」，最终双方在争议声中以1:1握手言和。
受天雨影响，旺角场气温骤降且场地湿滑，却无阻东方迅速入局。开赛仅5分钟，洛迪古斯于门前把握机会快射得手，助东方闪电领先1:0。落后的理文随即展开反扑，惟受制于湿滑草地，球员频频滑倒，多次攻势亦未能转化为入球，东方半场带著一球优势回更衣室。
易边再战，理文加强攻势终见成效。49分钟，基高里于禁区外长传，东方门将沙比路出迎未能接实，皮球意外溜入网窝。尽管沙比路即时向球证投诉被侵犯在先，惟球证维持入球有效原判，理文幸运追成1:1回到同一起跑线。
战况随后陷入胶著，理文虽将战火压制在东方半场，但前锋巴科尔屡误戎机。比赛尾段争议不断，70分钟，东方大久保优呈单刀之势，在两名理文守将力压下于禁区内倒地，球证未有表示。战至80分钟，大久保优再一次把握良机送球入网，正当东方将帅庆祝之际，边线裁判却举旗示意越位在先，入球无效。东方球员激烈投诉无果，最终这场充满话题的激战以1:1和气收场，双方各得1分。
