英超｜爆冷不敌榜尾狼队 艾马利坦承维拉争冠梦碎

阿士东维拉在英超争标路上遭受重挫，作客意外以 0:2 不敌榜尾球队狼队。赛后，领队艾马利（ Unai Emery ）坦承，球队争夺英超冠军的梦想可能已经破灭，现在的目标将会重新调整为保住前五的欧联资格。

承认争标梦碎

艾马利在赛后记者会上，难掩其失望之情，他说：「我们不能感到沮丧。也许有些人会觉得我们正在失去赢得英超冠军的机会。两个月前我们还在和阿仙奴和曼城竞争。有些人，甚至包括我自己，可能会说『也许我们能做到』。一些球迷认为，也许他们只是在做梦。现在我们失去了争夺英超联赛冠军的机会，有些人可能会感到沮丧，包括我自己，因为我也有我的梦想。」他回顾道，球队从去年九月仍在担心护级，到十二月跻身前五，再到一个月前梦想争冠，如今的目标则是要在利物浦、车路士、曼联等豪强的追赶下，保住前五的位置。

艾马利认下半场表现不及对手

对于今仗的表现，艾马利认为球队在上半场表现出色并占据绝对优势，创造了不少机会，但未能取得入球。他直言：「下半场他们抢到更多球权，更多地进入了我们的禁区。他们入球后，我们就越难以招架。」他强调，现在是球队团结一致，认清自身位置的时候。

摩根罗渣未放弃