英超｜爆冷不敌榜尾狼队 艾马利坦承维拉争冠梦碎
更新时间：18:32 2026-02-28 HKT
发布时间：18:32 2026-02-28 HKT
发布时间：18:32 2026-02-28 HKT
阿士东维拉在英超争标路上遭受重挫，作客意外以0:2不敌榜尾球队狼队。赛后，领队艾马利（Unai Emery）坦承，球队争夺英超冠军的梦想可能已经破灭，现在的目标将会重新调整为保住前五的欧联资格。
承认争标梦碎
艾马利在赛后记者会上，难掩其失望之情，他说：「我们不能感到沮丧。也许有些人会觉得我们正在失去赢得英超冠军的机会。两个月前我们还在和阿仙奴和曼城竞争。有些人，甚至包括我自己，可能会说『也许我们能做到』。一些球迷认为，也许他们只是在做梦。现在我们失去了争夺英超联赛冠军的机会，有些人可能会感到沮丧，包括我自己，因为我也有我的梦想。」他回顾道，球队从去年九月仍在担心护级，到十二月跻身前五，再到一个月前梦想争冠，如今的目标则是要在利物浦、车路士、曼联等豪强的追赶下，保住前五的位置。
艾马利认下半场表现不及对手
对于今仗的表现，艾马利认为球队在上半场表现出色并占据绝对优势，创造了不少机会，但未能取得入球。他直言：「下半场他们抢到更多球权，更多地进入了我们的禁区。他们入球后，我们就越难以招架。」他强调，现在是球队团结一致，认清自身位置的时候。
摩根罗渣未放弃
维拉中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）仍对球队充满信心：「我们给自己设定了很高的标准，我们有能力赢得每一场比赛。我们将重回连胜的轨道，接下来的比赛意义重大，我们需要证明我们配得上现在的位置。」
最Hit
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
2026-02-27 13:00 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT