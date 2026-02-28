港超联｜小将容昊后备建功 彭利拿极刑奠胜 南区雨战2:1挫十人大埔

「中银人寿香港超级联赛」今日（28日）头场上演激战，冠忠南区坐镇香港仔运动场迎战大埔。在这场受天雨影响的赛事中，南区凭借「后备奇兵」容昊先开纪录，加上史提芬彭利拿射入奠胜12码，以2:1击败下半场有一人被逐的大埔，获得联赛两连胜。

受不稳定天气影响，赛事在微雨下展开，湿滑场地令双方球员频频滑倒，亦增加了比赛变数。开赛仅15分钟，南区即遭遇打击，外援梅里路因伤退下火线，由小将容昊后备入替。然而这次被动换人却收到奇效，容昊上阵仅两分钟，便于禁区内切入推射破网，助南区半场领先1:0。

后备出场的容昊为南区先下一城。杨功煜摄

换边后「绿战士」大埔倾力反扑，战至50分钟，马高斯山度士接应角球头槌建功，为客军追成1:1平手。惟好景不常，大埔守将加比尔随后在一次争夺中领红被逐，令球队陷入十人应战的劣势。

加比尔被罚下之后十分懊恼。杨功煜摄

李嘉耀为球队搏得「12码」。杨功煜摄

战局转捩点出现在76分钟，南区李嘉耀在禁区内被侵犯，球证经VAR覆核后判罚12码，史提芬彭利拿操刀一针见血，助南区再度领先2:1。余下时间双方火药味渐浓，少打一人的大埔无力回天，最终冠忠南区在这场惊险的雨战中保住胜果，喜提联赛两连胜。