Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜小将容昊后备建功 彭利拿极刑奠胜 南区雨战2:1挫十人大埔

足球世界
更新时间：18:30 2026-02-28 HKT
发布时间：18:30 2026-02-28 HKT

「中银人寿香港超级联赛」今日（28日）头场上演激战，冠忠南区坐镇香港仔运动场迎战大埔。在这场受天雨影响的赛事中，南区凭借「后备奇兵」容昊先开纪录，加上史提芬彭利拿射入奠胜12码，以2:1击败下半场有一人被逐的大埔，获得联赛两连胜。

受不稳定天气影响，赛事在微雨下展开，湿滑场地令双方球员频频滑倒，亦增加了比赛变数。开赛仅15分钟，南区即遭遇打击，外援梅里路因伤退下火线，由小将容昊后备入替。然而这次被动换人却收到奇效，容昊上阵仅两分钟，便于禁区内切入推射破网，助南区半场领先1:0。

后备出场的容昊为南区先下一城。杨功煜摄
后备出场的容昊为南区先下一城。杨功煜摄
后备出场的容昊为南区先下一城。杨功煜摄
后备出场的容昊为南区先下一城。杨功煜摄

换边后「绿战士」大埔倾力反扑，战至50分钟，马高斯山度士接应角球头槌建功，为客军追成1:1平手。惟好景不常，大埔守将加比尔随后在一次争夺中领红被逐，令球队陷入十人应战的劣势。

加比尔被罚下之后十分懊恼。杨功煜摄
加比尔被罚下之后十分懊恼。杨功煜摄
李嘉耀为球队搏得「12码」。杨功煜摄
李嘉耀为球队搏得「12码」。杨功煜摄
李嘉耀为球队搏得「12码」。杨功煜摄
李嘉耀为球队搏得「12码」。杨功煜摄

战局转捩点出现在76分钟，南区李嘉耀在禁区内被侵犯，球证经VAR覆核后判罚12码，史提芬彭利拿操刀一针见血，助南区再度领先2:1。余下时间双方火药味渐浓，少打一人的大埔无力回天，最终冠忠南区在这场惊险的雨战中保住胜果，喜提联赛两连胜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:15
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新
即时国际
1小时前
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
7小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
13小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
玻利维亚运钞机坠毁，造成15死30伤。美联社
00:58
玻利维亚运钞机坠毁15死30伤 民众疯抢散落钞票 军警发射催泪弹驱赶
即时国际
6小时前
周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗
周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗
影视圈
3小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
8小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
10小时前