曼联｜拉舒福特自愿大幅减薪 巴塞决定启动买断条款签约三年

更新时间：14:23 2026-02-28 HKT
发布时间：14:23 2026-02-28 HKT

据西班牙媒体《SPORT》报导，巴塞隆拿虽然向曼联压价失败，仍然决定启动外借前锋拉舒福特（Marcus Rashford）的买断条款，将其正式收归旗下。为了促成这宗转会，拉舒福特本人更作出重大让步，同意接受大幅减薪4成，以一份为期三年的新合约，长留鲁营。

这位28岁的英格兰国脚自去年夏天因在曼联失宠，被外借至西甲后，表现重获新生，在各项赛事34次上阵中，贡献了10个入球及13次助攻的亮丽数据，成功说服了巴塞管理层。而拉舒福特本人亦在西班牙过得相当愉快，早前已承认希望在赛季结束后继续留效。

自愿减薪4成

据悉，巴塞将支付租借合约中订明的2600万镑(约2亿7400万港元)买断费用。报导指，虽然巴塞一度尝试向曼联压价，但遭到红魔方面拒绝，认为此价格对一名当打国脚而言已属合理。为了能顺利加盟，拉舒福特同意将其周薪由现时的31.5万镑(约330万港元)，大幅削减至约19万镑(约200万港元)，以配合巴塞隆拿因应财政公平条例而设的薪酬架构。

有望在巴塞首夺联赛锦标

拉舒福特和巴塞隆拿目前在西甲联赛中，以一分优势力压宿敌皇家马德里，高踞榜首。若能最终夺冠，这将是这位曼联青训产品职业生涯中首个联赛冠军。此前，他曾为曼联赢得足总杯、两次联赛杯及欧霸杯冠军。

