英超｜狼队对维拉球证中途离场3分钟 球迷高唱：佢去咗开大！(大片)

足球世界
更新时间：13:58 2026-02-28 HKT
发布时间：13:58 2026-02-28 HKT

周五英超狼队对阿士东维拉的比赛，出现了极为罕见且惹笑的一幕，当值球证普臣（Craig Pawson）于下半场中段突然抛下场上所有球员，跑回球员通道，导致比赛中断近三分钟。虽然官方解释可能与其通讯设备有关，但在场及电视机前的球迷却有另一番解读，一致认为这位执球证是人有三急，并高唱「佢去咗开大！」

点击观看片段

官方解释整理通讯设备

比赛战至接近第69分钟，球证普臣未有任何预兆，突然转身跑离球场，令双方球员一脸茫然，在滂沱大雨中不知所措地等待。约三分钟后，他重新跑回球场，并一边整理著自己的球衣，比赛才得以继续。虽然官方说法是指其耳机通讯设备出现问题，但球迷们显然不买帐。当普臣跑回场上时，狼队主场的球迷立即爆发出响亮的歌声，齐声高唱「佢去咗开大！」，场面十分惹笑。

球迷高唱「佢去咗开大！」

社交媒体上的球迷亦反应热烈，纷纷留言嘲讽：「从未见过一场比赛会因为球证要去开大而暂停」、「普臣假装是技术问题，其实他只是要去大便，笑死」。更有球迷笑指：「失望的是，球迷竟然没有唱『普臣钟意几时屙就几时屙』」。甚至有狼队球迷对补时时间感到不满，抱怨道：「补时7分钟太离谱了，考虑到球证自己就走开了4分钟去开大。」这次罕见的「中场休息」，无疑为这场比赛增添了难忘的插曲。

