专栏 苏哈仔│曼联卡域克手际处理有人手

曼联上轮英超击败爱华顿，赛和一场后立即重返胜轨，这场胜仗对冲击前4位十分重要。对比分数，更重要是见到队内氛围良好，球员没有因为上阵时间不足而抱怨，继续目标一致向联赛前4位进发。

当卡域克接手连赢2、3场后，当时曾经担心佢靠名宿身份暂时维系球队，之后会因为单线作战，部份球员未能获得足够的出场时间而有怨言，最终和谐气氛不再而崩盘。然而这名一代红魔中场接手约个半月，基本上沿用同一套正选阵容，到目前为止都没有不和谐的声音出现。

施斯高就算状态火热，都没有因为长居后备而不满。路透社

特别要提中锋班捷文施斯高，连同对爱华顿一箭定江山的入球，近7场英超6次上阵入5球，这6仗中只有1次正选，其余5场都是后备，当卡域克入主后全部都是先坐板凳。以其高价转会费和脚风，接连做后备一定会发难，但他没有抱怨，更公关称赞卡域克来投后的转变，职业操守甚佳。而另一前锋约舒亚舒克斯的出场时间更少，作为荷兰边缘国脚的他，在世界杯年无上阵应该会大发牢骚，但同样无怨言。

卡域克的待人接物真厉害，他接手不久已表示任何战术部署都是其次，最重要是与球员建立亲密关系，战将先会交出表现，如今证明这一套行得通。苏伟业