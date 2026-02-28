Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 苏哈仔│曼联卡域克手际处理有人手

足球世界
更新时间：10:30 2026-02-28 HKT
发布时间：10:30 2026-02-28 HKT

曼联上轮英超击败爱华顿，赛和一场后立即重返胜轨，这场胜仗对冲击前4位十分重要。对比分数，更重要是见到队内氛围良好，球员没有因为上阵时间不足而抱怨，继续目标一致向联赛前4位进发。

当卡域克接手连赢2、3场后，当时曾经担心佢靠名宿身份暂时维系球队，之后会因为单线作战，部份球员未能获得足够的出场时间而有怨言，最终和谐气氛不再而崩盘。然而这名一代红魔中场接手约个半月，基本上沿用同一套正选阵容，到目前为止都没有不和谐的声音出现。

施斯高就算状态火热，都没有因为长居后备而不满。路透社
施斯高就算状态火热，都没有因为长居后备而不满。路透社

特别要提中锋班捷文施斯高，连同对爱华顿一箭定江山的入球，近7场英超6次上阵入5球，这6仗中只有1次正选，其余5场都是后备，当卡域克入主后全部都是先坐板凳。以其高价转会费和脚风，接连做后备一定会发难，但他没有抱怨，更公关称赞卡域克来投后的转变，职业操守甚佳。而另一前锋约舒亚舒克斯的出场时间更少，作为荷兰边缘国脚的他，在世界杯年无上阵应该会大发牢骚，但同样无怨言。

卡域克的待人接物真厉害，他接手不久已表示任何战术部署都是其次，最重要是与球员建立亲密关系，战将先会交出表现，如今证明这一套行得通。苏伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
22小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
20小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
22小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
7小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
16小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
15小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
4小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
18小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
22小时前