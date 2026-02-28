Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联10轮不败艾摩廉有无功劳？ 达洛治：佢提高球队标准﹗

足球世界
更新时间：07:30 2026-02-28 HKT
发布时间：07:30 2026-02-28 HKT

曼联目前于英超10轮不败，这10场横跨上任主教练鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)、暂代教头费查(Darren Fletcher)和看守主帅卡域克(Michael Carrick)。艾摩廉一直被外界咎病，但红魔右闸达洛治指前者在连续不败走势中发挥了重要作用，他提高了球队的标准，令到大家都充满活力返工。

赞艾摩廉提高球队标准

由去年12月27日英超主场1:0赢纽卡素开始，曼联就进入联赛10场不败之旅，头3场1胜2和由前任主教练鲁宾艾摩廉领军取得；第4场作客2:2和般尼就由暂代教头费查带领；之后6场的5胜1和由看守主帅卡域克率领。红魔右闸达洛治近日接受《天空体育》访问，表示备受批评的艾摩廉在不败走势中发挥了重要作用：「我真的这样认为，艾摩廉确实在我们这段不败之旅中，起到非常重要的作用。他对我们的要求很高，听起来很简单，但要在比赛之后第二天，或接下来的几天都要嬷!留力，就不容易。」

不败过程中发挥关键作用

达洛治续指艾摩廉令他们充满活力止班，每天都努力做到更好。当然这名葡萄牙右闸亦大赞现任看守主帅卡域克，认为他真正了解曼联这家球智，真正知道球员们将面对怎样的比赛，并知道该说甚么。而且他总是非常冷静，告诫球员赢波后不要得意忘形。

